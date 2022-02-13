加密货币投资逻辑也加密

投资理财

就投资而言，市场上须有合乎逻辑的方法来衡量资产的价值。不过，这些指标却都不适用于加密货币，其吸引力水平更是难以捉摸。

若发现具有神秘色彩的投资产品，你会因为好奇而进一步去了解吗？

市场上有一种投资产品正获得越来越多人的密切关注，它就是加密货币。“加密”的英文名称“Crypto”源自希腊语“Krytos”，意思是“秘密”或“神秘”。

去年金融比较平台Finder.com对985名新加坡成年人进行了调研，其中约16%持有加密货币，比例与香港和印度尼西亚相似，而马来西亚和澳大利亚持有加密货币的成年人比例稍高，约为18%。

比起2021年初的19%，持有加密货币的新加坡人比例降至调研中的16%，这令我稍感惊讶，因为身边想要交易加密货币的朋友越来越多。

加密货币的范畴广泛，并且还在不断扩大。上述调研显示，较受欢迎的加密货币有比特币（Bitcoin）、以太币（Ethereum）、卡尔达诺（Cardano）、币安（Binance Coin）及狗狗币（Dogecoin）。

整个加密货币的价值超过2.5万亿元，如果交易者保持看涨的走势不变，加密货币价格将继续飙升。然而，这份狂热是否合理？加密货币的前景又将如何？

在今年1月FSMOne举办的《2022投资良机何处寻》活动中，我们针对加密货币进行了讨论，并阐明了观点：市场上有不少恒久有效的投资策略，加密货币却不是其中之一。

交易加密货币

是投机不是投资

对于我而言，交易加密货币不能算作投资，而是投机，甚至更像赌博。

就投资而言，市场上须有合乎逻辑的方法来衡量资产的价值。以股票和债券这些传统资产类别为例，市场上已有行之有效的方法来衡量它们的吸引力水平，例如，市盈率（price-to-earnings）、市净率（price-to-book）、股本回报率（return on equity，ROE）、利润率（profit margins）、收益率（earnings yield）、到期收益率（yield-to-maturity），以及最差收益率（yield-to-worst）等。

同理，当前流通的法定货币也都受到相应政府的支持。

然而，上述这些指标却都不适用于加密货币。持有加密货币的投资者无法通过现金流、盈利或股息收益率来衡量其吸引力水平。加密货币的价格也不受到经济基本面的支撑，就拿市值最大的比特币来说，它的风险水平非常高，曾有环球银行预测比特币价格到2021年底将达到10万美元，然而实际价格却仅略高于4万7000美元。

比特币价格忽高忽底，并且容易受特斯拉（Tesla）创办人马斯克（Elon Musk）、推特前总裁多西（Jack Dorsey）和其他一些资产管理者的推文所影响。市场上时常有人疯狂预测，未来由于需求超过供给，比特币价格将堪比天价，这在比特币信徒中制造出一种“害怕错过”（FOMO）的恐慌情绪。

如果加密货币被新闻媒体更为广泛地报道，全球金融机构也跟风向客户提供这种产品，那是否意味加密货币是良好的投资产品呢？

答案是否定的。这是因为尽管未来采用率可能会更高，但也改变不了比特币作为投资工具的缺陷。就像2008年投资者纷纷将资金投入结构性产品，最终导致全球金融危机，以及2000年代早期，投资者在互联网泡沫顶峰时期买入更多亏损的科技股一样。在全球金融危机时期，抵押债务证券（collateral debt obligations）和信用违约互换（credit default swaps），都是由一些大规模和信誉良好的金融机构所销售的，他们真的能评估什么是好的投资产品吗？事实上，金融机构认为好的投资产品，对投资者而言并非就是好的投资产品。

本地金融监管机构日前就加密货币发出了警告，金管局在1月17号发布新的政策指引，限制加密货币供应商向公众推广服务。金管局助理局长（政策、支付与金融犯罪防范）吕秀仪在声明中表示，金管局强烈鼓励发展区块链技术和加密代币在增值用例中的创新应用。然而，加密货币交易的风险很高，因此不适合普通大众。

投资世界正在迅速变化，新的概念和创新开始兴起，例如，出于对可持续发展和减少对地球影响的考量，企业现在须更多地考虑经济、社会和治理（ESG）因素。我认为，当孩子这一代成为能够自主进行投资的投资者时，考量ESG因素无疑将成为常态。此外，元宇宙（metaverse）也将让世界发生巨变，面簿更名为Meta以反映这一现象。这些都是会改变我们投资和生活习惯的重要发展。

然而，投资者不应误以为购买加密货币就是投资区块链技术或者进入元宇宙，也不应将加密货币与稳定币（stable coins）和央行数字货币（Central Banks Digital Currency，CBDC）混淆，这二者都受到法定货币和区块链技术的支撑。值得注意的是，由于受到央行的支撑，央行数字货币的重要性将继续加大，中国等国已向全球展示它们认为未来央行数字货币将会变得多么重要。

对于一些人声称的可以将投资民主化的产品，投资者应当问自己：谁是拥有比特币的巨鲸？发明比特币的中本聪又到底是什么人？像拥有者是谁这样简单的问题都扑朔迷离，缺乏透明度，是很值得关注的。

比起缺乏透明性的产品，投资者更应选择能够获取透明资讯的投资产品，比如交易所规则或公司本身的理念，以确保能理解其愿景、商业和盈利模式。

总而言之，投资不应被神秘色彩笼罩。

（作者是FSMOne.com总经理）