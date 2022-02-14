【梦想“企”飞系列】化危机为商机 扎根狮城走向海外

我国一站式室内精装装修企业——日昇木工建筑（Sunray Woodcraft Construction）在23年前经历一场大火，工厂、机器和材料全被烧毁。公司浴火重生从分包商成为主承包商，并晋升为本地业界的领军企业，更成功进军海外市场，项目遍布超过20个城市。

从分包商转型 一跃成主承包商

日昇是本地规模最大的一站式室内精装装修，为项目生产和安装家具、装潢和建设室内构造。（图／新报业媒体）

日昇木工建筑在1987年由陈春发和哥哥陈丁发携手创办，从承接天花板隔墙等装修工作起家，慢慢发展到设厂从事木工建设工程，但一直都是主承包商属下的二手分包商。

现在，公司已发展成为本地规模最大的一站式室内精装装修（interior fit-out），为项目生产和安装家具、装潢和建设室内构造，参与的项目从酒店、餐馆、办公楼、医疗设施、博物馆到综合度假胜地都有。

促使公司转型的竟然是一场大火。在1999年12月一场大火，把工厂、机器和存储的材料全化为灰烬。但这不但没有把这家族公司几位当家人打倒，凭着十多年一路建立起来的信用、优良的产品、准时交货的商誉，在银行、供应商和客户的支持下，公司不但度过这个难关，而且也如火凤凰一样浴火重生，开拓新里程碑。

日昇木工建筑总裁胡秀根（59岁），当年就与丈夫陈春发和大伯陈丁发一起经历这个公司业务发展的一大转捩点。她回想起当时的困境，非常感激有一批老员工不离不弃，有患难见真情的客户继续把项目给他们，还有银行愿意继续支持，让他们在租来的工厂继续营业。

“那时，我们卖掉在马来西亚的两间工厂和一间展示店来周转，不欠员工薪水，对供应商讲求信用。该还的帐我们都还，还到处借钱发薪水，老板自己六个月一分薪水也没有。”她说道。

这场危机也让胡秀根看到问题：新加坡市场很小，作为二手分包商、有时甚至是第三手分包商，利润很低，根本无法扩充生意。因此，公司进行转型，决定要直接投标工程，向建筑商直接承包室内装修工程。

“我们第一个投标的项目是乌节路的万豪酒店，成功得标后接着在2003年我们投标启奥城（Biopolis），那是个千万元的工程。我们对投标当时还是门外汉，只能摸索着大胆地进行。我们在市场上有很好的信用，拥有好的团队，在工程上从不马虎，而且得到银行的大力支持。”

走出去就有路，当年还是大小事务一手包的胡秀根，凭着多年来累积的经验，扛起了投标的工作，把公司带入另一个发展阶段。

公司转逆点：标得综合度假胜地

我国政府在2006年决定发出执照兴建两座大型的综合度假胜地，海内外承包商纷纷入场竞争。日昇凭着在新加坡市场的声誉，特别是能够准时完工的良好记录，很难得地同时获得这两座庞大建筑的室内装修工程，除了酒店、餐馆，还包括他们不熟行的剧院和博物馆。获得这两项巨大工程，让日昇承包的项目从千万元跳到亿元。

胡秀根指出，通过这两座综合度假胜地的工程，让他们有机会在工作上、技术上、能力提升上获得巨大的突破，是大跃进的里程碑。

她说：“我们从来没有承建过博物馆、剧院，但是业主对我们有信心，让我们有机会边做边学习，聘用外国顾问提供技术指导。”

在设建圣淘沙综合度假胜地的海事博物馆，还必须配合博物馆要求制作郑和下西洋360度5D的视频，把阿曼苏丹国送给新加坡的一艘9世纪单桅帆船复制原件搬入博物馆。

“我常常半夜要和美国的设计师、编剧导演等专业人士沟通。我是华校生，英文不是很好，沟通得很辛苦，也因为这样，我儿子看了决定不再继续深造硕士课程而回来帮忙。”

在我国展实力 迈步国际市场

公司承包的工程包括海内外的酒店、餐馆、办公楼、医疗设施、学校、博物馆到综合度假胜地都有。（图／受访者提供）

完成了综合度假胜地的大工程，日昇在实力上大大的增强，准时交工、高超水准的技术，赢得国内外很多赞赏，工程邀约纷纷不断；新加坡的许多地标工程，如星耀樟宜机场商场、莱佛士酒店翻新、莱佛士女中等都有他们的足印。

七年前，澳门美高梅（MGM）酒店也闻名而来邀请日昇承包酒店的所有设计。

除了单一的邀约项目外，日昇也积极开拓海外市场。马来西亚是日昇最不陌生的市场，公司在上个世纪90年代就在新山设厂开展示店，但在新加坡的旧工厂失火后，公司把在马来西亚工厂和展示店卖掉套现。四年前，公司以精装装修主承包商的身份再度进入马来西亚市场，第一年就取得很好的成绩，有好几个工程拿到几个大奖。目前，在吉隆坡的公司已经有百多名员工，在新山也开设工厂，承包的项目包括双峰塔和其他多家大酒店和大商场。

“我们一般上会跟着新加坡的发展商到国外，因为他们有信心我们能准时完工，在马来西亚我们就承包不少新加坡发展商的工程，但也有为当地发展商提供室内设计装潢工程。”

公司在2017年进军中国市场，在中国的工程主要也是跟着新加坡的发展商进场。随后公司也在中国设立公司，期间得到新加坡企业发展局（Enterprise Singapore，简称企发局）的帮助，包括提供咨询和联系，让设立公司的过程变得更为顺利。在中国的公司也配合总公司的生产线，帮忙采购材料，所以中国是日昇的关键性市场。

日昇也进军印尼，基本上是以个别工程为主；本来有意进入缅甸市场，但缅甸不稳定的政治局势让他们暂时停止脚步。胡秀根说，新加坡的市场小，公司一直积极开拓寻找海外市场，这几年企发局的网络也为公司搭线，建立海外联系。

日昇目前的设计装潢能力是全方位的，而且也能根据顾客的需求设计生产门窗、家具等产品，输往如澳大利亚等其他市场。外输产品也成了公司的一大重要策略。

在本地生产面对人工短缺和材料需要入口的成本，因此日昇也计划在海外建立一间自动化工厂以降低成本，不但能生产外销产品，也能提供自家的需要，目前还没有定案要在哪个国家落户。

新大厦落成 走向自动化与科技化

日昇的厂房注入新科技和自动化元素。（图／新报业媒体）

日昇的新大厦在2015年正式启用，这间耗资3000万元、赢得2015年总统设计奖的八层楼总部，集行政、设计、生产、组装和货仓在一屋檐下，还有可容纳250名客工的工人宿舍，以及健身房。

新大厦引入德国的科技，支持公司的研究与发展，在营运方面采用资源策划系统，各部门有更好的沟通和协调，省下不少人力，每个月也节省整百趟的货车运输，减低大量的营运成本。

模块化组装就是公司的一个创新项目，把室内各种设计图电脑化直接在工厂生产组装，再进入工程项目里安装。这个做法不但更有效率，而且可以避免建筑商的延误影响室内精装装修的部分。胡秀根说：“我们在澳门的项目就是采用这个方法，生产线在珠海。这个做法非常省时省力。”

模块化组装不能量产，因为每一场工程的设计不同，细工也不容易以机械代替。因此，日昇在这方面会更加专注以创新科技为产品升值，自己研发产品，在商业模式和项目管理营运模式上创新，为公司增加价值，把公司带到另外一个层次，为将来的市场做好准备。

“这些创新的策略是要非常大胆，但也不能失去自己的强项，要有长期的计划和目标，与众不同但不离本行。” 胡秀根希望这些策略能为建筑精装行业带动新的方向。

日昇在2019年参加企发局主催的“企业腾飞计划“ （Scale-up SG programme），胡秀根表示参与该计划让她能与各个行业的主管交流，大开眼界，包括认识到打品牌的重要性、学习到新的商业模式等。

疫情新挑战 第二代新生力军

由王伟民（前排左三）带领的建设创意科技组，是公司科技数码化的新生力军。（图／新报业媒体）

两年的冠病疫情，建筑行业受到很大的打击，日昇也同样面对停工、工人不够、供应链中断、成本上涨和工地人数受限的问题。

“在2020年阻断措施期间，我们的员工主动要求减薪，令我们很感动。但我们没有裁员也没有减薪，员工不够，我们管理层亲自下场动手，因为我们的管理层有很多就是基层员工做上来的。“

日昇的员工在公司的训练计划下，个个都是多面手；有货仓存放材料，供应链中断时还可以继续工程。

“过去几年，公司的营运策略一直是朝着永续发展的方向。我们不断培训人才，寻找人才，吸引年轻人加入。”

胡秀根解释说，公司的业务比较多样化，并不是传统单纯的室内设计承包商，这里有信息技术、电脑设计、市场营销、项目管理等等部门。通过运用科技，以及海外市场的吸引力，年轻人在这里可以找到他们有兴趣的工作。

疫情也为日昇带来收购合并一些小分包商的机会。这些小分包商一路来承包日昇的项目，但疫情让他们无法经营下去。公司收购了四五家小承包商，收纳了200多名员工，把他们组织起来，继续做他们自己的强项。

胡秀根看到未来的挑战是不简单，除了员工不足问题，成本上涨，还要面对外来承包商的竞争。她希望下一代的领导人为未来挑战做好准备，探索如何与本地企业合作，如同行的建筑商一起开拓海外业务，走向国际舞台。

第二代进入管理层后，科技数码化的脚步加速，例如用数据分析、逐步采用虚拟实境（virtual reality）和扩充实境（augmented realty）等科技。目前有20多位第一代创业者和他们兄妹的子女，分别在公司的不同部门服务。

“下一代领导人需要体现创办人的价值观和原则，我们正从家族企业转化为企业家族，吸引、培养和留住有诚信的人才，将是子孙后代永远的责任。”

科技数码化让公司能以图像呈现实时的每周工程进度。图为第七周（左）和第35周的工程进展数码图像，展示各个环节的进展。（图／受访者提供）

参加企业腾飞计划 扩大视野

日昇2019年参与第一届“企业腾飞计划“，这批共有19家企业，日昇是唯一来自建筑业。

这项计划是要协助有潜能发展的企业成为业界领军，加速成长，培养他们在国际市场上占有领导地位，为新加坡经济做出贡献，制造就业机会。

“我们很荣幸的能够加入这项计划，有机会和不同领域的企业家、领导交流，互相学习，真的是大开眼界。每个企业都有自己的强项、长处和特点。我们还出国考察，到海外取经，和国外的企业取得联系。只可惜这两年因为疫情让我们没有出国的机会。”

参与计划的其中一项收获就是，跟参与计划的企业主管进行交流，可以看到自己的盲点，如乌节路一带的酒店设计工程，差不多每一家都有日昇的作品，但他们却没有意识到这是日昇的品牌标志。

在“企业腾飞计划“下，日昇也从国际管理咨询公司学习到新的商业模式，到海外考察更是扩展视野，认识到不同的先进商业策略，以及不同的商业思维。

“企业腾飞计划“也帮助企业加强领导团队和接班人的领导能力，让他们有机会扩大联系网络、专长和结识合作伙伴，支持企业的成长。

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【本文由新加坡企业发展局呈献】

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