经济师：今年预算案料重新聚焦经济转型

经济逐渐从冠病大流行中复苏，我国今年的财政预算案将重新聚焦经济转型，并加强新加坡在后疫情时代的竞争力。

政府是否调高消费税无疑是今年财政预算案最受关注的重点。此外，经济师认为，100多个国家和司法管辖区支持实施全球最低税率，我国为跨国企业提供的税率优惠政策也可能在预算案中一并检讨。

星展集团高级经济师谢光威在一份报告中说：“强劲的经济复苏将促使政府将财政重点转向长期的优先事项。”

谢光威预期，政策措施将旨在刺激对数码解决方案，例如人工智能、自动化和机器人等技术、区域化及绿色科技的投资。

他说：“这么做将协助企业保持竞争力及掌握新的商机，并且帮助他们因应人口老龄化、气候变化甚至可能是下一次大流行病的潜在挑战。”

可能检讨税率优惠政策

除了推出新措施，谢光威预计诸如企业发展计划（EDG）、生产力提升计划（PSG）、中小企业数码化计划（SMEs Go Digital Programme）和双重税务回扣（DTDi）等将进一步加强。

谢光威预期，我国为跨国企业提供的税率优惠政策也可能在今年的预算案中一并检讨。

去年11月，二十国集团成员核准全球最低公司税率，15％的最低税率预计会在2023年开始实行。我国的公司税率现为17％，但在新加坡的一些跨国企业享有优惠，因此有效税率可能低于15％。

谢光威说：“对跨国公司的税收优惠政策进行检讨，不仅可使新加坡的税收政策与全球保持一致，还可以令国库受益。”

华侨银行首席经济师林秀心也认为，是时候检讨新加坡的税收优惠政策，以符合“第二代防止税基侵蚀和盈利转移”（BEPS 2.0）倡议。她在报告中说：“这同时确保新加坡仍然是一个对外国直接投资具有吸引力的目的地，特别是大型跨国企业。”

另外，林秀心指出，现阶段有许多关于额外征收财富税的讨论，“但仍不清楚可能涉及的形式或时程，尽管我们认为提高房地产税是行得通的，而征收资本利得税或遗产税在现阶段则不太可能”。

我国去年12月才宣布新一轮房地产降温措施，市场还在消化新措施的影响，林秀心认为，如果实施更多类似措施在短期内可能会被认为是有点矫枉过正。

大华银行经济师颜圣充预期，2022财政年度的预算案将继续推出扶持商家的政策，特别是那些容易受到疫情影响的零售销售、交通、酒店和其他旅游观光相关行业。

颜圣充估计，政府有可能进一步增加社区发展理事会邻里购物券以支持本地零售业。此外，政府还可能推出其他政策协助小商家适应消费税调涨。这包括补贴消费税注册相关费用，以及协助商家管理和实施消费税。