海峡时报指数 Straits Times Index

本栏于上周一（7日）曾论及指数短期内若能穿上3355.84点的阻力线，势必填补介于3365.35点与3381.26点的缺口。不过，值得注意的是美国道琼斯工业指数已经形成了一个“升锲形”，会有出其不意的暴跌。当时指数为3331.41点左右。见报当天指数上升至3366.48点，遂突破上述阻力线，同时也将上述第一个缺口的一小部分填补；8日指数跳空上升至3411.51点，随即将此缺口全予填补，同时又在介于3373.04点与3366.48点间留下缺口。9日指数升试3420.04点，10日继续上升至3435.68点，11日更升试3438.07点；若以指数从去年11月30日的3041.29点上升走势分析，指数或者已经形成了五波升势。同年12月13日指数升试3161.95点完成了第（1）波，过后回扯至12月20日的3068.21点，此为第（2）波。今年元月18日指数一度上升至3299.64点，并于当天以“主要转向”信号结束了第（3）点，接着回扯至元月25日的3235.17点，此为第（4）点。因此，估计第（5）波升势随时会结束，而向下填补上述第二个缺口及介于3290.29点与3249.59点的缺口也就顺理成章。