贷款强劲增长及收费收入比以往高 星展去年净利增44％至68亿元创纪录

星展集团董事会建议第四季每股派发36分，比之前增加3分，高博德认为，在经济复苏放缓的情况下，集团业务的增长动能依旧保持稳健，利率接下来恢复上扬也将推升盈利。

尽管利率走低，贷款的强劲增长以及收费收入创新高，带动了星展集团（DBS）去年全年净利写下历来最高纪录，同比增长44％至68亿元。

集团第四季净利也取得双位数增长，同比增加37％至13亿9000万元。

集团董事会建议第四季每股派发36分，比之前的派息每股增加3分，派息日预计是4月22日。集团指出，如果没发生不可预见的情况，每年派息将上升到每股1.44元，增加9％。

星展昨天（2月14日）开市前发布第四季和全年业绩。星展集团执行总裁高博德在记者会上说：“不论是从财务策略或业务的角度来看，这可能是我们在过去10年里表现最好的一年。”

高博德指出，利率大幅走低冲击了集团的营收，“从2019年夏天至今，我们已经因为利率损失了大约30亿元的收入。尽管如此，我们的盈利还是创下了新纪录。”

星展去年的盈利增长主要来自强劲的贷款增长和收费收入。高博德认为，在经济复苏放缓的情况下，集团业务的增长动能依旧保持稳健，利率接下来恢复上扬也将推升盈利。

集团估计，美元利率每上升1个基点，净利息收入将增加1800万元至2000万元。如果美国今年加息四次或100个基点，星展的净利息收入就会增加18亿元至20亿元。

贷款方面，高博德估计今年可取得中间个位数增幅，收费收入将维持双位数增长。他说：“我们不会像去年取得9％的增长，但我们认为6％至7％的贷款增长是很有可能的。”

集团2021年贷款增长9％至4090亿元，是七年来最强劲的增幅。

由于大多数收费活动增加，全年的净收费收入增长了15％，达到35亿2000万元。投资产品和银行保险的销售增加，财富管理收费增长了19％，达到历来最高的17亿9000万元。

贷款增长虽然减缓了利率走低的冲击，全年净利息收入仍减少了7％至84亿4000万元。净利息收益率减少17个基点至1.45％。

资产素质则有所改善。不良资产在这一年减少了13％，主要是因为客户在第四季偿还了两笔重大不良贷款。不良贷款比率下降至1.3％。

集团去年一共注回4亿4700万元一般准备金，准备金总额从一年前的30亿7000万元减少到5200万新元。集团估计2022年的准备金总额将与2021年的水平相当。

富瑞金融集团分析师古哈（Krishna Guha）在一份报告中说：“星展的业绩为同行设定了标准，他们可能跟进派发更高的股息或特别股息。”

古哈也指出，星展目前以13.3倍本益比和1.8倍的市账率交易，但股本回报率是同行当中最高的，3.8％收益率也比同行高。“从各方面来看，它是新加坡最具吸引力的银行。”

华侨投资研究认为，星展提高第四季度的派息，“这一点令人惊喜，显示管理层对银行的增长前景具有信心”。

星展昨天闭市报37.20元，下滑0.13％。大华银行（UOB）和华侨银行（OCBC）将分别于本明天和23日发布2021年全年业绩。