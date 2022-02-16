共7亿3400万元 新电信第三季净利同比上扬23.8％

新电信的业务报告显示，集团第三季营收同比下跌7.7％至39亿1300万元，因为供应链中断导致器材销售减少，以及宽带网络迁移收入减少。

新电信（Singtel）截至12月底集团第三季净利报7亿3400万元，同比上扬23.8％，主要贡献来自脱售Australia Tower Network（ATN）的70％股权取得的净收益。

集团去年10月以19亿澳元（约18亿4837万新元）脱售ATN的70％股权，目前所持ATN股权剩30％。

新电信昨早（2月15日）发布的第三季和现财年首九个月的业务报告显示，集团第三季营收同比下跌7.7％至39亿1300万元，因为供应链中断导致器材销售减少，以及宽带网络迁移收入减少。

若不包括2亿6100万元的特殊账项（主要是ATN股权脱售收益及关系澳大利亚税务诉讼的准备金），集团第三季基本净利（underlying net profit）持稳于4亿7300万元，同比微跌0.9％。因联号公司的较高贡献，被宽带网络迁移收入减少以及从雇佣补贴计划（JSS）获得的补贴减少所抵消。

若不包括澳都斯（Optus）的宽网迁移收入和新加坡政府给予的雇佣补贴，第三季基本净利同比扬升13％。

现财年首九个月 集团净利同比升59.4％

第三季来自联号的贡献同比增加13％至3亿3200万元，主要因为Airtel转亏为盈，但部分被印度尼西亚联号Telkomsel和菲律宾联号Globe Telecom贡献减少所抵消。

在第三季，新加坡个人消费业务的营收下跌5.2％至4亿8200万元，原因是全球晶片供应短缺造成供应受限、流动电信连接减少、以及手机更新周期延长，导致流动电信器材销售收入下降；澳大利亚个人消费业务的营收同比则跌11.4％至16亿8400万元；企业业务营收减少3.1％至9亿4700万元；NCS的营收同比跌1.3％至5亿5900万元。

现财年首九个月，集团净利同比扬升59.4％至16亿8800万元，基本净利同比增10.8％至14亿5600万元，营收微跌0.8％至115亿6600万元。

新电信集团总裁袁坤满说：“我们继续看到澳都斯在澳洲的移动业务的良好势头，以及随着企业加速数码化转型，我们的数据中心服务取得强劲增长。Airtel仍然是区域联号中的亮点，在印度和非洲都有强劲的表现，持续转亏为盈。”

“我们一直坚定不移地执行新战略，以把握数码增长。除了专注于扩大我们在第五代（5G）电信领域的领导地位，也在亚洲各地建立新业务，在印尼投资数码银行业务，并与海湾能源公司（Gulf Energy）和泰国亿旺资讯服务公司（AIS）合作，在泰国联合开发和经营数据中心，将我们的数据中心专业技术推向区域。支持这些投资的是一项积极的计划，以回收资本并从我们现有的资产中创造价值，使我们能够为未来建立增长动力，并为股东提供可持续的股息。”