区域经济逐步复苏带动 大华银行去年净利上扬40％至40.7亿元

大华银行集团去年全年净利大幅度上升，主要是收费收入增长强劲和信贷准备金减低。在财富管理和贷款相关收费双双创新高的推动下，集团的净收费和佣金收入刷新纪录，同比上扬21％至24亿1000万元。财富管理和贷款相关收费则分别上扬16％至8亿2300万元，以及38％至6亿9800万元。

本区域经济逐步复苏带动大华银行（UOB）去年全年净利上扬40％至40亿7000万元，集团对今年展望乐观，非利息收入预计取得双位数涨幅，贷款有望以中至高端的单位数增长。

大华昨天（2月16日）开市前发布第四季和全年业绩。集团去年第四季净利取得双位数增长，同比上升48％至10亿1700万元。

集团去年全年净利大幅度上升，主要是收费收入增长强劲和信贷准备金减低。在财富管理和贷款相关收费双双创新高的推动下，集团的净收费和佣金收入刷新纪录，同比上扬21％至24亿1000万元。财富管理和贷款相关收费则分别上扬16％至8亿2300万元，以及38％至6亿9800万元。

另一方面，净利息收入去年增长6％至63亿8800万元。

与此同时，资产素质趋于稳定，集团去年拨出的总准备金减少58％至6亿5700万元。不良贷款比率稳定，维持在1.6％。

集团董事会建议配发每股60分的年终股息，全年每股派息1.20元，股息派发率约为49％。2021年的全年每股派息高于2020年的78分。

大华银行副主席兼总裁黄一宗在昨天举行的业绩发布会上说：“我们相信最糟糕的情况已经过去。在新加坡，市场出现复苏迹象，消费者情绪也有所改善。在东南亚，复苏的绿苗正在壮大。”

企业和机构贷款以及房贷业务的发展强劲，下来预计为贷款增长提供支撑。贷款相关、财富管理以及信用卡收费预料增加，则将推动非利息收入上扬。此外，信贷成本预计恢复到约25个基点，成本与收入比率保持稳定。

大华上个月宣布，以约49亿元买下花旗集团（Citigroup）在亚细安四个市场的消费银行业务。黄一宗指出，这个机遇来得正是时候，和集团策略相符，肯定了集团对亚细安长期增长潜能的信心。

大华是继星展集团（DBS）之后第二家发布业绩的本地银行。星展去年全年净利写下历来最高纪录，同比增长44％至68亿元。

大华与星展持相同看法，认为利率恢复上扬将推升银行盈利。大华财务总监李伟辉估计，利率每调高25个基点，可能给集团带来1亿5000万元至2亿元的盈利。净利息收益率预计随之上升4至5个基点。

至于利率上升会否增加客户负担，李伟辉认为，这方面的涨幅应该不会太显著，信贷素质预料不会受大幅度影响。

针对一些国家延长援助计划，集团指出，这对信贷成本或不良资产造成的冲击预计不大，因为所拨出的一般准备金绰绰有余，足以为可能出现的亏损提供缓冲。

富瑞金融集团分析师古哈（Krishna Guha）在最新报告中指出，尽管大华全年的股息派发率符合预期，但仍低于冠病疫情前的水平。

集团于2019年派发每股1.30元的股息，股息派发率是50％。

古哈预测，如果大华持续注回准备金，并将良好贷款的准备金覆盖率保持在1％，集团盈利可能有调高的空间。

大华昨天闭市报32.75元，上扬0.21％。华侨银行（OCBC）将在本月23日发布2021年全年业绩。