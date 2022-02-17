预估数据显示 私宅租金连续五个月上升

房地产网站99.co和SRX昨天发布的预估数据显示，代表大众化私宅的中央区以外租金取得2.2％的最大涨幅，代表高档私宅的核心中央区和代表中档私宅的其他中央区的租金则分别上涨0.8％和1.7％。

本地整体私宅租金连续五个月上升，今年1月份环比上涨1.6％，私宅租出单位也环比增加3.9％。

分析师认为，我国持续放宽边境限制，加上建筑工程延误的情况尚未缓解，租房市场的前景预料持续向好。

房地产网站99.co和SRX昨天发布的预估数据显示，代表大众化私宅的中央区以外（OCR）租金取得2.2％的最大涨幅，代表高档私宅的核心中央区（CCR）和代表中档私宅的其他中央区（RCR）的租金则分别上涨0.8％和1.7％。

若与去年同期相比，整体私宅租金上涨11.2％。

ERA产业研究咨询部主管麦俊荣指出，大众化私宅的租金上涨，主要是因为中央区以外的组屋提升者的买房需求稳健、政府出台的新一轮降温措施促使屋主卖掉手上房地产，以及新房子的建筑工程延误。

他说：“为了避免支付高昂的额外买方印花税（ABSD），一些买家会在购买下一个房产之前，先卖掉现有居住的房子。如果新房子还没完工，他们便会暂时租房。”这些出租的房子一般都在中央区以外。

数据显示，1月共有4646个私宅单位出租，比前一个月多3.9％，同比则减少5.8％。最受租户欢迎的是大众化私宅，出租的单位占总数的39.9％，接着是中档私宅和高档私宅，分别占31.6％和28.5％。

另一方面，组屋1月份租金环比上涨1.2％，出租单位也环比增加2.4％。

除额外买方印花税调高的因素，合登房产集团（Huttons Asia）首席执行官叶润明认为，组屋和私宅出租市场供应紧张的情况，也带动1月份租房市场的表现。

橙易产业（OrangeTee & Tie）研究与咨询部总监孙燕清认为，我国劳动力市场复苏，以及资讯与通信和金融服务领域的就业人数继续增加，这两者对租房市场有利。

由于在家或混合办公的趋势可能持续，她预期会有更多人从家里搬出来住，并在新房子建好前先暂时租房。她预计今年出租的公寓单位将进一步增加约3％，租金则可能会上涨8％至11％。