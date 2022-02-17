调查：中小企最希望雇佣补贴和加薪补贴计划获延长

一项调查显示，中小企业最希望雇佣补贴计划（Jobs Support Scheme，简称JSS）和加薪补贴计划（Wage Credit Scheme）获得延长，以及数码采用获得额外津贴。

大华银行去年12月至今年1月针对800名中小企业进行网上调查发现这点。

调查也发现，相比较对去年预算案的期望，更多中小企业希望政府在可持续发展做法（29％）和出口商机（25％）方面提供更多支持。

34％的小型企业希望政府能延迟调高消费税，中型企业则有22％这么表示。

小型公司的年营收不到1000万元，中型公司的年营收介于1000万元至1亿元。

在各领域，社区与个人（42％）以及专业服务（41％）的中小企业更希望政府延迟调高消费税。

对于各种预算案援助计划，中小企业最为熟悉的是雇佣补贴计划、技能创前程培训补助（SkillsFuture Credit）、加薪补贴计划，以及中小企业数码化计划（SMEs Go Digital Programme）。

相较之下，中型企业已经申请或计划申请较多的援助计划。各领域中，批发贸易中小企业对预算案的计划最为了解，在所列出的11个计划中，他们对八项计划的了解程度排在第一位。消费品领域中小企业对各项计划的了解程度最低，其中对五项计划的了解程度排倒数第一。

中小企业预计这次预算案能够帮助他们控制成本，改善现金流。中型企业对今年预算案抱有更加积极的看法。各领域中，批发贸易中小企业对预算案的态度最为乐观。