新创公司化废塑料为沥青建造道路

本地一家新创公司发展专利技术，以回收废弃塑料制成的沥青造路。

现年28岁的胡楚贤约于两年前创立Magorium。这是她和从事建筑业的父亲于七年前一同开始研究如何使用废弃物为原料造路的成果。

“实际上，这是我父亲在七年前开始的一个项目。他尝试使用塑料废弃物和其他可回收的材料来建造道路。现在我们造路的材料都是从大自然开采的，这些自然资源耗竭之后将难以取代，例如原油。”

胡楚贤和父亲尝试过从拆毁的建筑物回收花岗岩和其他不同的回收资源来造路，后来发现回收塑料制成沥青是最可行的。

近七年成功研发 可回收多种脏污塑料

她说，沥青是从原油提取，它与化石燃料一样，必须经过相同的提炼过程。

利用回收塑料制成沥青，除了友善环境，胡楚贤认为，从商业的角度考量也是最合理的。她举例说，如果1公吨混合砂、砾石、碎石等的成本是1元，1公吨沥青的成本是80元，将研发工作聚焦在取代更昂贵的材料自然更有商业价值。

胡楚贤也说，全世界多个地方已有不同的新创团队尝试回收和处理废弃塑料，但大部分的技术只能处理干净的塑料。“我们认为这样的技术非常局限，不是一个好的回收解决方案。如果只能回收干净的塑料，那有什么意义呢？这在新加坡已有相关的技术了。这就是为什么我们持续进行了近七年的研发，现在我们可以回收多种脏污的塑料。”

两年前，胡楚贤向父亲建议，不如为已有初步原型的研发成果创立一家新公司，全力发展。于是有了Magorium这家起步公司。

父亲一开始并不看好，同行的许多长辈也不认为她能成功。胡楚贤说：“很多长辈在建筑业五六十年，他们数十年来如一日，都用着同样的材料和工程，要怎么说服他们改变做法是很大的挑战。更何况，建筑行业是一个‘重男轻女’的传统行业，一个小女生能有什么成就？”

胡楚贤表示庆幸的是，父亲虽不看好但也未阻止，反而在一些公司的工程项目中，让她试行，例如在一个工厂停车场和一个公寓项目的小型道路。

公司的环保理念为Magorium赢得2021年“星展社会企业奖励金计划”（DBS Foundation Social Enterprise Grant Programme），是五家得奖的本地社会企业之一。

胡楚贤说，公司已经完成开发解决方案，接下来的重点是利用奖励金扩大产量和商业化。“我希望在2023年底前，我们将能够回收和处理更多塑料，并建造更多道路。”

她表示，试行阶段采用的材料都在实验室制造，扩大生产规模的挑战是确保品质稳定。接着，公司也会尝试向竞标大型造路工程的承包商寻求合作，希望他们愿意采用Magorium研发的材料。

“基本上，我们试图复制的是材料本身，整个造路工程和设备都不须要改变。因此，一切都发生在上游和研发的阶段，我们并不期望任何人改变下游的道路建设方式。”

如果能成功达到规模生产，并有大型承包商愿意采用公司的材料，胡楚贤希望有一天能冲出海外，到世界各地造路。