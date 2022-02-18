扭转前年萎缩4.1％ 我国经济去年强势反弹7.6％

我国去年全年经济增长比初步预估更强劲，在制造业、金融与保险及批发贸易的推动下，全年扩张7.6％，从前一年萎缩4.1％中反弹。

展望今年的表现，考量到全球和本地的经济情况，除非全球经济下行，政府维持我国经济增长3％至5％的预测。

贸工部昨天（2月17日）发布2021年全年和第四季经济调查报告。我国经济去年第四季同比增长6.1％，经过季节性调整，环比扩张2.3％。

全年和第四季经济增长都比贸工部上月初步预估的7.2％和5.9％更强劲。

贸工部常任秘书林明亮在记者会上指出，去年的增长主要由制造业、金融与保险业以及批发贸易业推动。

针对今年的经济展望，林明亮说，自去年11月以来，奥密克戎变异毒株的出现，促使许多经济体收紧管制措施，造成我国外部需求前景略微恶化。

“同时，全球供应瓶颈仍然存在，预计今年上半年仍持续，因此限制了近期的制造业产出和经济增长。供应瓶颈持续，加上地缘政治紧张局势导致能源价格上涨，也加剧了全球通货膨胀的压力。”

除此之外，全球经济的下行风险也上升。

林明亮指出，虽然许多经济体的疫苗接种率和推出追加剂的速度已提高，但毒性更强的病毒株可能出现，继续对全球经济复苏构成风险。

另一方面，全球供应中断可能比预期更持久，俄罗斯和乌克兰以及中东地区的地缘政治紧张局势升级，和不可预测的气候状况，都可能导致能源价格上涨。

如果发达经济体收紧货币政策的速度超过预期，也可能造成市场调整失序，进一步影响金融稳定。

至于本地方面，抗疫跨部门工作小组日前指出，当我国疫情稳定下来，将可逐步放宽国内和边境管制。林明亮说，这有利于面向消费者的行业复苏，并缓解劳动力短缺的问题。

华侨银行首席经济师林秀心说：“最新公布的简化防疫措施和恢复并扩大疫苗接种者旅游通道（VTL）的宣布加强了我们的预期，即今年3％至5％的经济增长预测可能上修。”

巴克莱银行经济师陈光陞预测我国经济今年可增长5.5％，高于官方的预测范围。他指出，今年的增幅虽比去年小，但仍反映了稳健的经济增长。

料新元会再升值以应对通胀

林秀心和陈光陞都预期，新加坡金融管理局将在4月份的政策会议进一步收紧货币政策，以抑制高涨的通胀压力。

陈光陞说：“失业率已经恢复到大流行病前的水平，并且出现了劳动力短缺的迹象……劳动力短缺，以及与之相关的工资和通胀压力很可能随着限制措施进一步放宽，以及所有与国际旅行相关的行业开始复苏而加剧。”

昨天在贸工部记者会上，金管局副局长鲁宾逊（Edward Robinson）说：“就货币政策而言，我们评估风险仍然偏向通胀上升。”

他指出，金管局将如期在4月份发表下一次货币政策声明。

金管局今年1月出乎市场意料，提前收紧货币政策，让新元加快升值，以应对本地和全球通胀水平上扬。这是金管局22年来第三次在半年一次的周期以外，调整货币政策。

全球供应瓶颈仍然存在，预计今年上半年仍持续，因此限制了近期的制造业产出和经济增长。供应瓶颈持续，加上地缘政治紧张局势导致能源价格上涨，也加剧了全球通货膨胀的压力。

——贸工部常任秘书林明亮