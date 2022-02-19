楼市近期有六七个项目 料共推出1500个新私宅单位

受访分析师指出，新项目推出将能刺激楼市，推动私宅销量走高。但整体而言，楼市将不如去年般火热。根据市建局的最新数据，1月份新私宅销量为673个单位，较之前一个月略增3.5％，但比去年同期减少58.8％。

农历新年刚过，本地楼市却似乎才刚从降温措施的严寒中苏醒过来，不少发展商准备推出新私宅项目，仿佛让楼市“大地回春”。

根据记者整理的资料，下来几个月预计有六至七个新项目推出，可能推出的单位总数近1500个，相比过去两个月仅有两三个新项目推出少于400个单位，私宅销售活动明显增加。

受访分析师指出，新项目推出将能刺激楼市，推动私宅销量走高。但整体而言，楼市将不如去年般火热。

合登房产集团（Huttons Asia）研究部主管李思德接受《联合早报》访问时说：“楼市主要是由供应驱动。如果缺乏大型项目来刺激买家，私宅销量自然走低。”

传统上，农历新年前的房屋买卖活动会比较少，楼市相对淡静，因为大多数人都忙着办年货过年。发展商往往是等了过年后才活跃起来，开始推出手头上的私宅项目。再加上去年12月政府推出降温措施，令更多发展商和买家采取观望态度，导致过去两个月私宅销量锐减。

根据市区重建局的最新数据，1月份新私宅销量为673个单位，较之前一个月略增3.5％，但比去年同期减少58.8％。

农历新年后销售活动似回升

去年12月新私宅销量为650个单位，环比下跌58％，也比前年同期减少71.6％。

橙易产业（OrangeTee & Tie）研究与咨询部总监孙燕清受访时说：“对投资者和外国买家来说，过去两个月私宅销售放缓的主要原因是降温措施。对其他买家来说，这是因为楼市缺乏新项目推出，或这些项目没有确认推出日期。”

她还指出，俄罗斯和乌克兰边境局势紧张，也令一些买家暂缓买房的决定，因为他们不确定局势是否会升级并影响全球经济。

她也表示，自周二正月十五农历新年活动结束以来，私宅销售活动似有回升迹象，更多买家询问新私宅项目，一些新项目也将推出。

其中，预计下周末推出的有位于武吉班让的雅诗轩（The Arden）和位于丹绒加东的Royal Hallmark。前者为青建地产发展的项目，共有105个单位；后者为E2 Holdings和H Homes发展的项目，共有32个单位。

下个月，位于义顺的执行共管公寓（EC）项目North Gaia将推出，共有616个单位。由于EC项目需求向来强劲，市场预计这项目销售成绩会亮眼。

可能在下来几个月推出的其他新项目还有位于花拉公园的Piccadilly Grand、位于丹那美拉的Sceneca Residence、位于高文的Kovan Jewel以及位于苏菲亚路的誉璟府（Sophia Regency）。

这些单位总数约1498个。反观农历新年前两个月，仅有Perfect Ten、Belgravia Ace和Zyanya寥寥几个项目推出，共371个单位。

今年EC项目可带动私宅需求

博纳产业（Propnex）总裁依斯迈（Ismail Gafoor）表示，虽然今年楼市缺乏像去年的鑫悦府（Normanton Park，1862个单位）这类超过1800个单位的霸级项目，但将推出的义顺、登加和淡滨尼地区三个新EC项目，共有1800个单位，可支撑并带动私宅需求。

整体而言，他认为面对降温措施和农历新年的季节性因素影响，这两个月私宅销量仍维持在每月600多个单位的水平，反映楼市具韧性，估计下来私宅销量会因更多新项目推出而走高，尽管它很难回升到去年每月超过1000个单位的火热程度。

他还说：“大家都迫不及待等着农历新年结束，销售活动恢复和新项目推出，好让楼市迎来它的‘大地回春’。”