凯德综合商业信托 Capitaland Integrated Commercial Trust

本栏于去年3月12日曾论及这只股票截至2月26日已下探2.05元，估计填补介于1.94元与1.92元及介于1.80元与1.78元的缺口，将是指日可待。当时股价为2.09元左右，可是过后继续其短期升势。同年3月18日跳空升试2.27元，随即在介于2.23元与2.21元间留下缺口；幸好于次日回落至2.17元，遂将此缺口填补。5月17日股价下跌至1.95元，遂于当天以“转向”信号完成（A）波，进入三波回扯。同年6月10日上升至2.19元，7月6日再试此价位，次日第三度试2.19元，并于以当天以“转向”信号结束了图中的a波，过后以三波下调至9月17日的1.99元，此为b波；随后以五波升至11月25日的2.27元，遂于该月每月一杆图以“转向”信号完成c波，同时为（B）波画下句号，旋进入（C）波跌势。今年元月31日股价一度下探1.92元，将上述第一个缺口填补。短期回扯，或将向上填补介于2.18元与2.19元的缺口，至于能否升试位于2.27元的阻力点，则难以逆料了。