银行股下跌及地缘政治风险 促使海指回跌12.67点

美俄两国政要下周末将会面的发展，让俄罗斯在本周入侵乌克兰的可能性退减，各地股市压力因此减轻但乌云仍密布。新加坡股市的海峡时报指数昨日尾盘重新受压，压力重新来自银行股，海指全天因此回跌0.37％或12.67点，闭市报3428.90点，全周持平。

各地股市昨日原本面对卖压，后来获得缓解，因美国国务卿布林肯已同意在俄罗斯不入侵乌克兰的前提下，于下周末与俄罗斯外长拉夫罗夫会面。法新社引述东海东京证券（Tokai Tokyo Securities）高级股市分析师仙石诚（Makoto Sengoku）说，该消息至少是使市场较放心，觉得俄罗斯不大可能在此时侵略乌克兰。

不过，昨日午后重量级的银行股再度败跌，导致海指节节败退，闭市前半小时触及全天最低点后才获得支持，最终在全天最低点附近闭市。

辉立证券研究部主管周冠龙接受《联合早报》采访时表示：“乌克兰的紧张局势给本地股市带来了阴影。临近周末的时候，大家都很谨慎。这个星期天至关重要，因为它标志着白罗斯军事演习和冬奥会的结束。俄罗斯在乌克兰边境集结大军的意图将更加清晰。”

新加坡凯基证券分析师陈广治受访时则说：“全球市场正在关注俄罗斯和乌克兰之间的紧张局势。由于濒临战争，市场充斥恐惧情绪。石油和黄金的表现优于大多数资产。同时，美国通胀率在1月份再次达到新高，加强了美国积极加息和缩减资产负债表的预期。由于美元走强，新兴市场出现一些资金外流。”

陈广治认为，与美国的资产相比，中国大陆和香港的资产被相对低估了。基金仍然青睐价值型行业，如金融、房地产投资信托和必需消费品股票。影响股市的短期因素是地缘政治风险，中期因素则是通胀风险。

银河—联昌证券股票经纪林椲倢说，本地银行股自去年底以来已经上涨了12.7％，其中大华银行今年来以约20％的涨幅领先。他因此认为，对银行业绩和前景的一些乐观情绪已经反映在股价上。此外，考虑到MSCI新加坡指数将在2月底进行重新评估，他认为，本地银行的股价可能已经达到顶峰，预期短期内可能会面临一些获利回吐。

海指成份股昨日涨跌互见，10只上涨，六只持平，14只下跌。给予海指最大压力的是华侨银行（OCBC）和大华银行（UOB），股价分别跌1.04％和0.88％，闭市报13.27元和32.57元。

本地股市整体交易量昨日增至12亿5000万股，交易总值则跌至12亿元。全场上升股259只，下跌股226只。

个股消息方面，砂之船房地产投资信托（Sasseur REIT）股价涨2.41％至0.85元。信托昨早发布业绩，去年第四季每单位派息同比减少1.8％至1.935分，全年派息增加8.5％至7.104分。

信托接下来将改为每半年提供一次完整的业绩报告，下一次发布的财报将是截至2022年6月30日的半年业绩。信托将继续每季派发股息，并提供业务报告。

特毅国际（TEE International）透露，它前天已被令向商业事务局（CAD）提供好些文件，包括向公司追债的文件、董事会议记录以及某些现有和前董事的企业电邮和资讯科技器材，以协助调查可能违反证券与期货法令的案件。新交所监管公司前天说，正在调查特毅国际可能违反挂牌条例，并已基于可能违反证券与期货法令向有关当局报案。

此外，特毅国际的所有独立董事和非执行董事以及集团工程与建筑业务董事经理，被令协助商业事务局调查，并且已分别在前天和昨天接受该局问话。没有任何现有董事或管理人员被没收护照。有关调查似乎涉及在2020年1月1日至2021年7月31日期间发生的事，有关期间的执行董事和主要管理人员都已经辞职离开集团。这项调查将不会影响集团的债务重组计划以及业务运作。