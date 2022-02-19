买家不受私宅降温措施影响 纯商用店屋涨势今年料延续

根据莱坊发布的店屋市场报告，店屋总交易额去年创下19亿元的历来新高，超越了2019年和2020年的总和。去年共有244个店屋转手，尽管这个数量不比2012年的291个多，但成交价更高，当中有超过一半的售价逾500万元。

店屋市场去年火热，总交易额刷新历来纪录，其中全属商业用途的店屋不受私宅降温措施影响，更是引起投资者的兴趣，这个领域今年预料延续涨势。

根据莱坊（Knight Frank）发布的店屋市场报告，店屋总交易额去年创下19亿元的历来新高，超越了2019年和2020年的总和。去年共有244个店屋转手，尽管这个数量不比2012年的291个多，但成交价更高，当中有超过一半的售价逾500万元。

接受《联合早报》访问的分析师认为，私宅降温措施推出后，投资者纷纷把目光转向全属商业用途的店屋，因为这类房地产的买家不受额外买家印花税（ABSD）的影响。

世邦魏理仕（CBRE）资本市场高级董事利伟强说：“降温措施推出后，我们接到更多投资者对商业店屋的询问。对于拥有多个住宅房地产的海外和本地投资者，这一轮降温措施对他们的冲击最大，因为买房必须支付更高ABSD。作为商业用途的店屋因此对他们更具吸引力。”

此外，相较于洋房和豪宅，店屋的收益率一般较高，也促使投资者把目光投向商业店屋。值得注意的是，部分划为住宅用途的店屋仍受到降温措施的影响。

根据世邦魏理仕整理的资料，截至2月16日中午，今年至今共有16个店屋转手，交易额为1亿5198万元。这少于去年同期卖出30个店屋，共1亿8148万元的交易额。

利伟强指出，今年至今的交易额减少，主要是目前市场上的店屋供应比去年更有限。

不过，高力国际研究（Colliers Research）指出，如果单看今年1月的表现，这个月份的店屋交易额达到1亿4900万元，比一年前高了37％。该月份的平均交易价约990万元，高于去年同期的570万元。

高力国际研究也预期店屋市场将在今年进一步增长，主要是需求强劲、经济展望转好以及供应有限。位于中央商业区的商业店屋特别受到青睐。

莱坊新加坡咨询与研究部主管郑卫铭认为，店屋市场供不应求，促使这类房地产价格攀高。他说：“在冠病疫情期间，同住宅房地产一样，店屋作为防御性资产引起投资者更大兴趣。店屋街区趋向高档化也带动需求，今年店屋市场的总交易额预计达到20亿元。这尤其是出现一些来自住宅投资市场的溢出效应。”

郑卫铭指出，由于店屋带有文化、怀旧和本土特色，私人和家族办公室对这类房地产有浓厚兴趣。

据博纳集团（Propnex）高级小组区域总监陈家平观察，在中央商业区，以总楼面面积计算的尺价，从疫情前的4000多元激增至目前的超过5000元，可见这类房地产的需求非常强劲。

他指出，物以稀为贵，加上不少业主看中店屋在降温措施推出后更具潜能而暂且不卖，以等待价格上涨。有鉴于此，店屋价格今年预料会进一步上升。