商界普遍认同 新财案可助商家应对短期挑战

今年的财政预算案协助商家和中小企业应对短期挑战，同时为后疫情时代的增长做准备而普遍获得商界认同。商界领袖也指出一些政策如提高就业准证和S准证收入门槛，将进一步造成人力和其他商业成本增加，呼吁业界加速商业模式的转型。

财政部长黄循财上周五（2月18日）在国会发表2022财政年预算案声明，宣布了一系列针对中小企业的措施。

新加坡中华总商会会长黄山忠在回应预算案的声明中说：“今年的预算案为新加坡经济反弹，以及我国迈向冠病大流行病后的未来奠定了坚实的基础。”

他说，商家欢迎政府推出的就业及企业援助配套（Jobs and Business Support Package）。此配套为那些对新加坡经济至关重要和具有战略意义的特定行业提供小商家复苏津贴（Small Business Recovery Grant），并延长招聘奖励计划（Jobs Growth Incentive）。

政府扩大生产力提升计划提供的方案范围，以促进本地中小企业的生产力、延长临时过渡性贷款计划和企业融资计划等，都获得商界肯定。

新加坡工商联合总会总裁蓝一洋指出，2022年财政预算案除了专注于增长和未来，也涵盖仍受疫情冲击的中小企业眼前的需求。广泛的措施将支持商家推进数码化、创新和转型，以保持竞争力及抓住增长机遇。

不过，商界也担心政府提高就业准证和S准证收入门槛，将带来更沉重的人力成本。

新加坡制造商总会（SMF）会长符标熊说：“虽然制造商总会和成员支持并理解政府推动以新加坡人为核心的劳动力，但宣布提高就业准证和S准证的工资门槛，也意味着制造业在已经紧张的劳动力市场将面对招聘的挑战。”

黄山忠也指出，建筑业和制造业恐怕将受到影响，尤其本地员工并不愿意接受这些行业的一些工作。“在已经面临通货膨胀压力的商业环境中，工资调整将导致人力成本、商业和基础设施项目成本的进一步增加。”

全国商联总会会长杨向明说，预算案一些政策将对较小的邻里企业产生显著影响，这包括渐进式薪金模式、消费税、55岁以上员工公积金缴交额增加、S准证薪金门槛调高等。

“展望未来，这些企业须要设法管理成本，更多地利用技术并创造出更高价值的商品和服务。”

中小企业商会：须有意识审视商业模式

针对外来人力政策进一步收紧，新加坡中小企业商会副会长洪煜前天在新加坡经济学会（ESS）举行的预算案讨论会上说：“我告诉商会成员，过去10年的情况都是这样，政府不会让步。中小企业真的必须有意识和有目的地审视他们的商业模式。”

洪煜也指出，政府已经为中小企业提供了很多人力资源方面的支持，包括聘用中途转业人士以及较年长的员工。“我认为这是一个很好的机会，促使企业去真正关注这些人力资源。”

新加坡餐饮业协会会长关国忠对于政府将在渐进式薪金模式（Progressive Wage Model）扩大适用范围后，共同支付部分上涨的工资，表示感谢。

然而，他也呼吁政府在人力政策方面须采取更细致的做法。“对于我们的行业来说，增加征税和减少配额可能无法达到政策意图改变的行为。我们卑微但坦诚的看法是，它加剧了问题的严重性，因为我们的行业缺乏本地员工而须大量依赖外国劳动力。”

关国忠一方面呼吁业者谨慎调涨价格，另一方面希望得到顾客的谅解。“这些价格的调涨，不幸的是，将是必要的。”