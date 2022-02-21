海峡时报指数 ST Index

本栏于上周一（14日）曾论及指数于今年元月18日一度上升至3299.64点结束了第（3）波，接着回扯至元月25日的3235.17点，此为第（4）波。因此，估计第（5）波升势随时会结束，而向下填补介于3373.04点与3366.48点及介于3290.29点与3249.59点的缺口也就顺理成章。当时指数为3428.95元左右。见报当天指数一度下试3403.41点，15日指数仅在3425.62点及3407.37点间波动，由于当天波幅较前一天的波幅来得小而成了“幅内日”，仿佛为更大的波动蓄力待发。16日指数果然强劲地升逾2月11日的3438.07点。直达3442.61点，17日一度上升至3466.23点，可惜虎头蛇尾，竟以3441.57的全天最低点闭市。18日指数承前一天的闭市继续滑落，又于当天以近乎全天最低的3428.90点闭市，与前一周周五闭市的3428.95点几乎持平，所以，上周指数大致上没有起落。不过，由于美国道琼斯工业指数其每周一杆图中的“动力”信号已经下跌至0.01593处，随时会穿下“中性线”而进入负号界域，迄时势必影响本地指数，填补上述第一及第二个缺口也就理所当然。