通过挂牌基金多元化投资

挂牌基金让投资组合更容易达成多元化，而且进场门槛低，让投资者不必把所有蛋放在同一个篮子里。

辉立Nova股市一点通

什么是挂牌基金（ETF）？

顾名思义，这是一种包含股票、债券等等许多不同相关投资产品的基金，可以像股票一样在交易所进行交易。

投资者喜欢ETF，因为他们更容易达成投资组合的多元化，而且进场门槛低。

简单地来说，多元化是不把所有的鸡蛋都放在一个篮子里。

比方说，你用100元买入甲股，你的曝险将是100％。如果甲股下跌20％，你的投资价值也会跟着下跌。

但是，假设你用100元投资等额的甲股和乙股。那么，你在这两只股票的曝险则各有50％。假设甲股下跌20％，但乙股没有变化，那么你的投资价值只会下降10%，这是多元化发挥的作用。

此外，ETF也让投资者能够以低费用，来取得投资组合的多元化。

假设你希望自己的投资能够追踪海指的30只成分股。要个别投资这些成分股，并且按正确的比例买入，将会让你花费大笔交易费用和佣金。

一个简单的替代方案是买入追踪海指的海指挂牌基金（STI ETF）。以截至本月14日的3.40元收盘价来说，投资者只需340元（不包括费用和佣金）即可买下100股。

有哪些ETF在本地上市？

在新加坡交易所（SGX）上市的52只ETF分别追踪不同的产品，例如股票、房地产投资信托（REIT）、固定收益和黄金。

其中45只ETF被归类为普通投资产品（Excluded Investment Products，简称EIP），七只被归类为特定投资产品（Specified Investment Products，简称SIP）。

较为成熟的ETF是由日兴资产管理公司（Nikko AM）和道富环球投资管理（State Street Global Advisors）等基金经理管理的ETF。

至于较受欢迎的ETF包括利安—华侨证券恒生科技挂牌基金（Lion-OCBC Securities Hang Seng TECH ETF）和SPDR海指挂牌基金（SPDR STI ETF），20天平均交易量分别约145万和近144万。

哪些ETF较适合投资新手？

上面提到ETF分成EIP和SIP。EIP的条款和特征一般上是散户投资者所能够理解的。

至于SIP则适合经验丰富、风险承受能力较高的投资者。SIP也要求投资者具备高水平的财务知识或足够的交易经验，以便能够充分地了解产品。

风险承受力低的投资新手可以考虑投资追踪海指的STI ETF。

比较不同的ETF，STI ETF的一年期夏普比率（Sharpe Ratio）为2.08，领先于夏普比率为1.37的标准普尔500 ETF等全球同行。夏普指数代表投资者每多承担一分风险，可以拿到几分超额报酬。

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（作者是辉立Nova交易部主管杨家驹）

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