丰树工业信托 Mapletree Industrial Trust

这只股票自2011年3月18日下试0.98元后，并于其每月一杆图以“转向”信号进入五波上升走势。2013年5月15日股价上升至1.60元，随即于其每月一杆图以“主要转向”信号完成了第（1）波，过后回扯至同年12月17日的1.25元，遂于当天以“主要转向”信号结束了第（2）波，旋进入具五波的第（3）波升势。2015年5月5日股价上升至1.63元完成了第（I）波，接着回扯至同年8月25日的1.345元，且于其每日及每周一杆图皆以“主要转向”信号结束了第（II）波。2018年1月25日股价上升至2.12元完成了第（III）波。2020年3月6日股价上升至3.03元完成了第（V）波，并于其每月一杆图以“主要转向”信号为第（3）波画下句号；遂下调至3月23日的1.85元，此为第（4）波。同年10月13日股价上升至3.36元，随即于其每周一杆以“主要转向”信号结束了第（5）波，旋进入三波调整，截至今年2月7日股价已经下跌至2.45元，短期回扯，股价当向上填补介于2.73元与2.75元间的缺口后，重返跌势。