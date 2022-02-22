指丰树两信托营运缺协同 证投会吁提供明确合并理由

证投会会长杰乐认为，丰树北亚商业信托与丰树商业信托合并，并没有明显的营运协同效应。MNACT的关键资产，即香港的又一城和北京的佳程广场的租金调升率都是负值，而且有扩大趋势。

自从宣布和丰树北亚商业信托（MNACT）合并以来，丰树商业信托（MCT）的股价一度下跌了10％，市值蒸发了6亿多元。新加坡证券投资者协会（SIAS）认为两只信托的营运缺乏协同效应，希望信托就合并提供更明确的理由。

证投会会长大卫·杰乐（David Gerald）昨天向两家信托经理人发出公开信。

杰乐指出，自宣布合并献议以来，MCT的单位价格已经从2元下滑到2月初的1.78元，减少了大约10％。

“通过此次拟议的合并，MCT必须扩大业务范围，从目前专注于新加坡市场，扩大至主要的亚洲门户市场。这项合并献议让一些投资MCT的单位持有人感到惊讶，因为他们投资的是稳定而有韧性的新加坡市场。”

杰乐认为，两只信托合并，并没有明显的营运协同效应。MNACT的关键资产，即香港的又一城（Festival Walk）和北京的佳程广场（Gateway Plaza）的租金调升率都是负值，而且有扩大趋势。

在截至2021年9月30日的六个月里，又一城的租金调升率从负21％扩大至负30％；佳程广场的租金调升率在2020／21财年，从负7％扩大至负24％。

MNACT还透露，佳程广场的一名主要租户将于2023年12月更新租约。

杰乐在公开信中询问MCT经理人，是否考虑过MNACT投资组合中两项关键资产的运营挑战。

此外，MNACT曾指出，基于它的市场曝险，信托持续以低于净资产值（NAV）的价格交易。

可是，在过去六个月，MCT的单位价格持续以高于净产值的价格交易，溢价最高达到1.28倍。杰乐指出，自从宣布合并以来，溢价已经减少至1.05倍，MCT的市值损失了超过6亿6000万元。“当MNACT公开指出，市场对该信托的单位估值向来低于净资产值，MCT是否为MNACT的投资组合出价过高？”

杰乐在向MNACT经理人发出的公开信中表示，希望信托进一步详细说明与MCT合并的决策和谈判过程是否遵守了良好的公司治理，以及两只信托的共同保荐机构丰树产业集团（Mapletree Investments）在协商中扮演了什么角色。

杰乐也希望经理人说明，信托是否有积极寻求竞争者出价，或者是否向市场表明它准备考虑更高的出价。为了避免产生疑虑，MNACT经理人能否确认它没有签订任何禁止信托主动与其他买方接触的条款。

丰树商业信托昨天闭市报1.86元，涨0.54％；丰树北亚商业信托闭市报1.10元，涨0.92％。