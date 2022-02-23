泰国酿酒 Thai Beverage

本栏于去年12月18日曾论及这只股票短期回扯当填补介于0.69元与0.695元的缺口；不过，倘若失守0.56元的重大支撑点，那将重返跌势。当时股价为0.665元左右。可是股价并没有立即回扯，而是渐渐下滑，22日股价第三度试0.655元未果，遂于当天以“转向”信号完成了左图中跌势“三角形”的第（3）点，过后回升至12月29日的0.675元。今年元月6日股价第三度试0.675元未果，随即于当天以“转向”信号结束了第（4）点。11日股价终于跌穿位于0.66元的“三角形”下限，直试0.65元，接着渐渐滑落至元月19日的0.635元；20日股价再试此价位未果，旋以“主要转向”信号回升至0.665元，且开始形成一个小型的升势“斜向交叉”。2月15日股价跳空上升至0.69元。同时在介于0.675元与0.66元间留下缺口。16日股价骤升至0.70元，又在介于0.685元与0.68元间留下缺口。截至18日股价已经上升至0.71元，估计短期回扯也只能填补上述二缺口，过后当填补介于0.73元与0.735元的缺口，并在突破0.74元的价位后，挑战位于0.85元的阻力点。