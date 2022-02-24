金光农业资源 Golden Agri Resources

本栏于去年11月23日曾论及这只股票已经完成了升势“斜向交叉”的第（五）点,加上其每月一杆图中的“动力”信号也已进入正号界域，估计股价当随时升逾0.295元的价位。当时股价为0.275元左右。可是股价并没有立即上升，而是进入短期横摆走势，从11月22日至30日期间股价仅在0.27元及0.26元这狭小波幅中波动。12月1日股价骤然下跌至0.235元，2日更下试0.225元，12月3日股价再试此价位，且于当天以“主要转向”信号完成了一个升势“三角形”的第（4）点。此“三角形”乃源自去年5月12日的0.295元，即图中升势“斜向交叉”的第（四）点，而同年7月28日股价以0.205元完成第（五）点，也同时为上图中“三角形”的第（2）点画下句号，过后以三波回升至同年10月13日的0.28元，结束了第（3）点。因此，股价于今年2月7日骤升突破上述“三角形”位于0.27元的上限直试0.28元，10日股价更升试0.29元。若以上述“三角形”的高，计自0.27元的价位，可测得基本目标为0.355元了。