比保留价高出10.6％ 东陵购物中心 8亿6800万元集售成功

这是东陵购物中心第四次尝试集体出售；由印尼富商陈江和的房地产公司Pacific Eagle Real Estate标得。

东陵购物中心（Tanglin Shopping Centre）第四次集体出售招标成功，印度尼西亚富商陈江和的房地产公司Pacific Eagle Real Estate，以8亿6800万元标得，比保留价高出10.6％。

负责销售此项目的第一太平戴维斯（Savills）昨天发表文告说，若按8亿6800万元的成功标价计算，容积率每平方英尺价格为2769元。东陵购物中心的保留价为7亿8500万元，成功标价不仅高出保留价，也比这次招标时的要价8亿2800万元，高出4.8％。

第一太平戴维斯投资销售和资本市场副执行董事陈威礽说，这是东陵购物中心第四次尝试集体出售，竞标竞争激烈，致使售价高出保留价。

这个位于东陵路的永久地契项目，所处地段面积为6万8512平方英尺。根据市区重建局的2019年总蓝图，总容积率为4.2，属于商业用途，可建造最高20层的建筑。东陵购物中心现有的总楼面面积和发展基线，经核实为31万3435平方英尺。

千禧国敦酒店是最大业主持东陵购物中心34％份额

该项目的最大业主是城市发展（CDL）旗下的千禧国敦酒店集团（Millennium & Copthorne Hotels），自1981年起持有购物中心34％份额，包括零售、办公单位和停车场。

城市发展首席执行长郭益智说，这项脱售符合集团的资本再循环计划以释放旗下房地产的潜力，为股东创造最大价值。

Pacific Eagle董事孙祐宁表示，很高兴有机会把东陵购物中心重新展为一座符合原建筑历史和乌节购物地带的标志性项目。

公司总部设在新加坡，由陈江和（Sukanto Tanoto）家族掌控。陈江和是新加坡金鹰集团（Royal Golden Eagle，简称RGE）的创办人和主席。

集团在2018年以2亿6000万元收购位于克力路的唐市购物中心（Chinatown Plaza），该地段正重新发展为豪华酒店Mondrian Singapore Duxton。