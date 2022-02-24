南大生研发人工智能科技 改良自荐信成功自我推销

学生创业者得向客户证明工作实力，也要懂得自我推销。本地人工智能科技起步公司Linh AI的两名年轻创办人学会壮大团队履历，成功打开销售大门。

南洋理工大学材料科学与工程系（Material Science & Engineering）学生阮黄长江（24岁）和电机与电子工程系学生梅俊明（23岁）去年11月成立公司Linh AI。

两人从越南来新念书，原本没有计划开公司，但他们去年在新科工程（ST Engineering）实习时提出的图像标注解决方案获得赏识，两人深受鼓励，于是决定开公司销售自己研发的人工智能科技。他们接受《联合早报》访问时说，图像标注人工智能科技的初期准备工作耗时耗力，需要职员输入图像的基本资料，人工智能器材在学习这些资料后才能快速地识别图像。

阮黄长江于是提出两项主要改善建议。首先是聘请兼职人员输入资料，而不是聘请全职员工负责这项工作。他说：“我们认为，如果有人能在闲暇时间输入资料，而我们制作一个网络平台让他们这么做，就能降低成本。因为他们不用全天在办公室工作，可以在任何国家，或世界任何一个角落远程工作。”

另一项建议就是避免出现重复的图像。他发现，有些图库里相同的图像多达一半，若要重复标注这些图像，不仅拉低工作效率，客户还要为这些不必要的标注工作付钱。

他同梅俊明等几名好友，一起研发出能识别相同图像的科技，然后才对效果最佳的图像进行标注，能为客户省下不少钱。这项技术不仅获得新科工程的青睐，还引起一名天使投资者的注意，为他们提供创业资金和办公空间。

公司研发的人工智能综合解决方案Graviton，将协助新科工程研制随需而至（mobility-on-demand）车辆。创业初期挑战重重，作为还未大学毕业的商界新丁，若无人引荐，在销售产品时非常容易碰壁。

另一道障碍是难以联络上企业的高层。他们在联系潜在客户时往往是与工程师联系，但要出钱购买一项新技术，就得由公司总裁或科技总监做主。

两人同记者分享了他们克服这个困难的方法。

公司数月前发电邮给潜在客户自我介绍，以无人驾驶汽车业者为主，希望能与高层人员面谈，推销自己的解决方案。这封电邮如石沉大海，于是团队便开始思考提高公司可信度的方法。

他们于是着手改良发给潜在客户的计划书，列出现有客户公司名、团队曾经参加过的科技比赛、指导他们进行研发工作的共和理工学院讲师，以及部分队友在学习上的卓越成就。最重要的是要注明新技术能为对方带来的好处。

阮黄长江说：“刚开始时，我们告诉对方能为他们解决什么问题，但我们从未给他们一个可测量的数字，或许我们该说明能为他们省下多少钱。”

改良后的计划书效果显著，对方很快回复，双方正在商讨合作事宜。

阮黄长江和梅俊明希望大学毕业后，能继续留在新加坡发展事业至少三年到五年。接下来公司将着手研发多项技术，其中一项是能识别诈骗手机短信的科技。