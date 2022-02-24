我国1月核心通胀率升至2.4％ 10年来最高

供应链受限及地缘政治风险推高全球商品价格，我国1月的核心通胀率攀升到10年来的最高水平，达到2.4％。

1月份整体通货膨胀率维持在4％，连续两个月处于2013年2月以来最高水平。

经济师预测通胀下半年才放缓

经济师普遍预测，通胀下来几个月会维持在高水平，下半年才开始放缓。金管局可能在4月进一步收紧货币政策，让新元更快升值，以应对通胀压力。

新加坡金融管理局和贸工部昨日（2月23日）发布的文告显示，1月整体通胀率维持在4％水平，主要是私人交通的通胀放缓，抵消了核心和住宿通胀的上升。

若不包括私人陆路交通和住宿费，1月份核心通胀率从12月的2.1％，进一步上升至2.4％，是10年来的新高。这主要是因为食品、电力和天然气的通胀率上升，以及零售和其他商品成本的下降速度放缓。核心通胀是金管局货币政策的主要考量。

1月份食品通胀率为2.6％，高于12月份的2.1％，非熟食和熟食的通胀率都上升。电力和天然气通胀率为17.2％，高于12月份的10.7％，这是由于电力和天然气费率急剧上升。

金管局和贸工部在文告中指出，外部供应限制的情况应该会在下半年缓解，输入型通胀将有所缓和，但冠病疫情和地缘政治冲击造成的通胀仍面对上行风险，全球供应链可能进一步受扰乱。

文告说，核心通胀预计在短期内进一步上升，今年中可能达到3％，下半年随着外部通胀消退而缓和。短期内，当局预计航空旅行成本上升将占核心通胀涨幅的大部分。

星展集团经济师谢光威接受《联合早报》访问时说：“通胀预计在未来几个月维持在4％以上，并在下半年持续在高水平。这是因为俄乌的紧张局势预料继续推高油价，以及在供应链中断和全球需求从疫情中复苏的情况下，大宗商品、食品价格和原料成本继续上涨。”

马来亚银行证券经济师蔡学敏和李主礼则认为，通胀在今年第二季见顶后，下半年会开始放缓。由于公共交通车资、能源价格和工资成本持续上涨，核心通胀或在第二季升至3％。能源供应中断和大中华区实施的封锁措施是主要风险，或让通胀压力持续下去。

华侨银行经济师林秀心预测，上半年的整体通胀应该会处于近4％水平，并在第三季和第四季放缓至3.5％和3.2％。核心通胀可能在第二季上升至超过3％，然后在下半年放缓至3％以下。这部分原因是下半年的比较基础较高，以及一些供应链瓶颈的问题有望在今年迟些时候得以解决。

分析：金管局4月或加快新元升值步伐

蔡学敏和李主礼预期金管局会在4月份收紧货币政策，把新元名义有效汇率（S$NEER）的轴心位置调高至目前的水平，金管局也可能再次调高新元名义有效汇率的升值坡度，即加快升值步伐。

考虑到短期内核心通胀压力不会缓解，林秀心也认为金管局会在4月份收紧货币政策。她说：“虽然金管局去年10月和今年1月已经提前收紧政策，或有助缓解输入型通胀，但许多外部通胀因素并不在我们的控制范围内。”