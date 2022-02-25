可建造多达520住宅单位 松林私宅地段推出招标

政府推出一幅位于松林（Pine Grove）的私宅地段，供发展商竞标，可建造最多520个住宅单位。分析师预测，这幅地段可吸引至少五方竞标，投标价可能高达容积率每平方英尺1300元。

市区重建局昨天发表文告说，这幅松林A地段是政府今年上半年售地计划下的正选地段，属于99年地契，占地2万2534.7平方公尺。

合登房产集团（Huttons Asia）研究部主管李思德说，这一带上一回有新项目推出，是2009年登场的The Trizon，因此预料将有积压需求。

李思德说：“尽管发展商需要填补土地库，但他们应该会较为谨慎。这个地段旁边有一幅备选地段，如果需求强劲和竞标激烈，政府可能会在今年下半年把这幅备选地段转为正选地段。”

他预测，松林A地段可能吸引五到八个发展商竞标，投标价或介于容积率每平方英尺1200元至1300元。

毗邻松林A地段的B地段目前在备售名单中，必须有发展商申请勾出，所承诺的最低标价被当局接受后，才会推出市场竞标。这幅地段占地约2万5039平方公尺，预计可建最多565个单位。

松林周边一带有相当多私宅项目，如在1980年代末至1990年代之间建成的松林阁（Pine Grove）、雅德林（Astor Green）以及嘉云台（Cavendish Park）。此外，该地段也靠近恒力小学和培童小学等学府，并且靠近金文泰树林。

博纳产业（Propnex）研究与内容主管黄秀莹说：“市建局限制松林A地段最多可建造520个住宅单位，以便控制这一带的交通流量。以这个单位数量来看，该项目规模应该相当大，而这一区的新私宅供应相当有限，相信会吸引发展商的兴趣。”

黄秀莹估计，可能会有七八方出手，成功竞标价或介于5亿8600万元至6亿3700万元，相当于容积率每平方英尺1150元至1250元。

ERA产业研究咨询部主管麦俊荣认为，发展商在竞标时将把最新一轮的楼市降温措施、建筑成本上升，以及东欧地缘政治风险等因素考虑在内。

至于政府在2022财政年预算案中调高房地产税，这相信不会对投标活动产生显著影响，因为递增幅度没有大到让投资者止步。

他指出，上述地段预料会吸引六到10个竞标方，成功竞标价预料介于4亿8400万元至5亿3500万元，相当于容积率每平方英尺950元至1050元。

另一方面，市建局透露，位于德明路（Dunman Road）的另一幅政府售地计划下的住宅地段，将在今年3月推出招标。德明路地段和松林A地段的招标截止日期，同样为6月2日中午12时。