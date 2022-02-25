第二房地产 Second Chance Properties

本栏于去年12月16日曾论及这只股票于10月29日升试0.305元完成了三波回扯的（A）波，因此，估计股价当时正处（B）波下调，填补介于0.255元与0.25元的缺口也就水到渠成。那时股价为0.26元左右。见报当天股价依然处于0.26元的价位，12月21日股价上升至0.27元，22日股价再试此价位未果，遂完成了图中的（b）波，并转而回落。12月28日股价跳空下试0.24元，旋将上述第一个缺口填补，同时在介于0.25元与0.255元间留下缺口。29日股价骤然下探0.225元，又在介于0.24元与0.245元间留下缺口。今年元月12日股价下滑至0.22元结束了（c）波，同时也为A波画下句号。过后股价自元月13日至2月3日出现横摆，且在0.22元及0.225元间这狭小的波幅中波动。2月9日股价更上升至0.235元，估计短期回扯将继续，并当填补上述第三及第二个缺口以完成B波后，重返C波跌势。毕竟其每周一杆图中的“动力”信号已经穿下“中性线”进入到负号界域的0.43643处，假以时日，股价当下试0.21元的支撑线了。