新航疫情暴发以来首次取得季度盈利 第三季净利8500万元

新航指出，第三季转亏为盈是因为在2021年10月至12月期间，前来和途经新加坡的航空旅游大幅增加，以及货运市场的需求和收益率持续强劲。

新加坡航空公司（SIA）自疫情暴发以来首次取得季度盈利，集团截至去年底2021／2022财年第三季转亏为盈，取得8500万元净利。一年前同季，它亏损1亿4200万元。

集团昨日（2月24日）指出，第三季转亏为盈是因为在2021年10月至12月期间，前来和途经新加坡的航空旅游大幅增加，以及货运市场的需求和收益率持续强劲。

我国疫苗接种者旅游通道（VTL）的推出和扩展，以及集团的灵活因应，使它最先在几乎所有可运作的航线开放售票，这有助释放年底旅游季节的积压需求。

在第三季，集团运载110万名乘客，是前年同期的五倍多，是2021／2022财年第二季的两倍。由于集团因应VTL而增加航班，客运能力（passenger capacity，以可用座位公里数计算）同比增长183.8％。到第三季末，集团的客运能力达到冠病疫情前水平的45％。

客运和货运收入的改善，使得集团营收同比增长117.1％，达到23亿1600万元。客运收入增加355.2％至8亿3300万元，这是因为客运量增长556.8％，超过了货运能力的扩张，促使客座率（passenger load factor）大幅上升至33.2％。

货运收入超过13亿元 创季度纪录

集团货运收入增加81.6％至13亿5100万元，首次超过10亿元大关，创造了另一个新的季度纪录。传统年底的货运高峰期需求旺盛，是受零售库存补货和强大的电子商务流量的推动。在行业货运力持续紧张的情况下，货运收益率大幅上升。

集团本财年首九个月总营收同比增加90.4％至51亿4300万元，净亏同比减少79.2％，从前年同期的36亿零900万元减少至7亿5200万元。

集团本财年首九个月实现3亿2200万元的营运现金盈余，扭转之前一直在消耗资金的情况。

集团预计到2022年3月客运能力将达到51％。这应促使本财年第四季的平均运力达到疫情之前的47％。预计到本财年结束时，所服务的目的地将超过疫前的70％。 ——新航

新航表示，根据目前公布的时间表，集团预计到2022年3月客运能力将达到51％。这应促使本财年第四季的平均运力达到疫情之前的47％。集团预计到本财年结束时，所服务的目的地将超过疫前的70％。

不过，新航也说：“虽然需求应该会继续恢复，特别是在VTL服务方面，但在年底假期季节结束后，第四季客运量可能会放缓。”

此外，在本财年第三季的创纪录高峰之后，整体航空货运需求预计将在第四季有所放缓。它说，这与季节性波动及农历新年假期期间出国的需求放缓是一致的。“尽管如此，预计本季度空运和海运能力仍将保持紧张，有利运载和收益率。”

它也表示，燃油价格一直呈上升趋势，预计未来几个月会持续波动。

在乌克兰危机导致股市大跌及布伦特原油期货价涨破每桶100美元的背景下，新航昨日股价猛跌6.26％，闭市报4.94元。