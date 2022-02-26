连续第四个月扩张 1月制造业产值 增速放缓至2％

受到生物医药制造业拖累。2％的增速远低于市场预期，彭博社较早前收集的经济师预测中位数是同比增长11.6％。

我国1月份制造业产值连续第四个月扩张，同比上扬2％，但增速放缓，主要受到生物医药制造业拖累。

这远低于市场预期，彭博社较早前收集的经济师预测中位数是同比增长11.6％。

虽然俄罗斯和乌克兰局势恶化引发地缘政治风险，但经济师预期这对我国制造业的冲击有限。由于高比较基础造成电子业和精密工程业走软，制造业产值今年料显著放缓增长。

新加坡经济发展局昨日发布的初步数据显示，1月份制造业产值同比增2％，远低于去年12月份的16.7％增幅。若不包括生物医药制造，1月份制造业产值同比增长4.7％。

经季节性调整，1月份产值环比下跌10.7％，若不包括生物医药制造，跌幅缩窄至0.2％。

生物医药制造业产值在1月份同比下跌10.6％，逆转去年12月份的同比增幅90.5％。这主要因为生物制品产量减少，促使医药领域产值下跌18％。另一方面，医疗器材更高的出口需求带动医疗科技领域产值增长1.1％。

化工业产值同比下跌2.3％，逆转前个月同比增幅1.2％。除了香水生产减少促使一般化工领域同比萎缩22.1％，炼油、石化和特殊化学领域都扩张。

马来亚银行证券经济师蔡学敏和李主礼指出，制药领域的波动性和半导体及相关设备的高基础效应，是造成1月份产值增速放缓的主因。

他们说：“晶片生产接近满负荷运作，在新产能投入前，大幅增长不太可能实现，这可能会在2022年底或2023年。”

电子业在1月份产值同样面对去年的高比较基础，同比微增0.1％，去年12月则下跌2.6％。当中，信息通信和消费电子产品，以及其他电子模具和零部件领域产值增长26.3％和19.5％，而半导体和电脑周边产品和数据储存领域产值则下跌0.9％和4.8％。

其他行业方面，增速最快的是一般制造业，产值同比增17.4％，其次为交通工程业（16.2％）和精密工程业（11.6％）。

尽管面对地缘政治风险和疫情等不确定因素，大华银行经济师颜圣充对我国制造业前景乐观，预计今年全年平均增长4％，基于全球经济持续复苏，加上全球贸易强劲和新加坡主要贸易伙伴更高的疫苗接种率。

对于俄罗斯乌克兰危机的冲击，他指出，根据国际货币基金组织数据，俄罗斯约占新加坡出口总额的0.1％，各国对俄罗斯的出口制裁应该不会对新加坡贸易产生重大影响。

颜圣充说，交通工程业的复苏非常令人鼓舞，将继续受到各国边境逐步重新开放的支持。全球经济复苏将支持一般制造、化工、电子和精密工程等行业，对疫情的担忧将为生物医药制造业带来助力。