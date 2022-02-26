凯德投资转亏为盈 去年净利达13亿4900万元

凯德投资（CapitaLand Investment）转亏为盈，去年全年净利达13亿4900万元，扭转上一财年的5亿5900万元净亏。这主要是集团基金和住宿管理业务取得更高收费收入，外加集团资产循环取得6亿6100万元的投资组合收益。

集团周五开市前发布截至去年12月底的2021财年业绩报告。这也是集团落实战略重组后的首个全年业绩。

集团董事会建议派发每股12分股息及每股3分特别股息，全年派息每股15分。这较去年所派发的每股9分股息，高出6分或67％。

凯德前年面对冠病疫情冲击，但随着去年疫情改善，业绩明显上扬，全年营收22亿9300万元，上扬15.6％，其中来自收费相关业务（FRB）和房地产投资业务（REIB）的贡献较高。

集团表示，它专注于推动基金和住宿管理的增长，以扩大收费相关的收入，使得收费相关收入去年增长15％，达到9亿零500万元。至于房地产投资业务收入增加，主要是集团在新加坡和中国的核心市场，以及欧洲、英国、美国和加拿大等地的业务表现较好。

集团的营业净利（Operating PATMI）为4亿9700万元，上扬12.2％。现金净利（Cash PATMI）猛增一倍至11亿1300万元，主要是去年运营表现改善，以及资产循环创下纪录。

集团去年脱售总值136亿元的资产，较前年的30.4亿元，高出了三倍以上。其中包括以96亿元把中国的六个来福士资产组合的部分股权脱售给中国平安人寿保险。

去年投资较前年高近一倍

另一方面，集团去年投资总值68亿元，较前年的36.5亿元，高出了近一倍。这些投资主要以新经济资产如数据中心、物流设施和仓库等为主。

凯德去年3月宣布战略重组，把投资管理平台及住宿业务整合为凯德投资，9月在新加坡交易所上市，以加快投资业务发展和提高公司估值。自上市以来，它的股价上扬了27.5％。相比之下，同时期的海峡时报指数起11.5％。

凯德投资首席执行官李志勤在周五的业绩发布会上说：“凯德投资目前的股价保持坚挺，至少说明我们当初的想法是对的。”

展望未来，他表示，集团继续努力实现长期目标，即基金管理规模在2024年增至1000亿元，2023年将住宿业务所管理单位在2023年增至16万个。

凯德投资周五闭市报3.72元，上扬9分或2.48％。

凯德在俄乌没有投资

凯德投资在俄罗斯和乌克兰地区没有投资项目，因此预料不受最近的俄乌冲突事件的显著影响。

谈及俄乌局势演变，凯德投资首席执行官李志勤表示，该事件直接影响油价上扬，从房地产角度可能会造成电费成本增加。

他也谈及中国房地产政策似乎有所放松，以让市场更趋稳定。他认为，中国政府如今强调住房“只住不炒”和迈向共同富裕，当地房地产市场或许难以回到以往的局面。

从较宏观角度，中国对数据中心、商业园、物流和仓库依然有强劲需求，凯德在新经济资产的投资也依然符合中国经济趋势发展。