ABR Holdings

本栏于2020年6月19日曾论及这只股票短期回扯，股价或将尝试填补介于0.655元与0.685元的缺口，过后再向下填补介于0.53元与0.51元的缺口。当时股价为0.58元左右。可是股价并没有立即回扯填补上述第一个缺口，就悄悄下滑至同年7月13日的0.55元。7月27日股价再试此价位，同年9月11日股价第三度试此价位后，遂于当天以“主要转向”信号回升至0.69元，9月14日股价更上升至0.70元。2021年元月21日股价升试0.705元，过后依然在0.70元及0.625元间波动。同年3月17日试0.63元的价位，过后却于4月13日跳空上升至0.70元，同时在介于0.685元与0.63元间留下缺口；5月11日股价一度回升至0.67元，随即将此缺口填补，过后迅速滑落。5月12日股价下跌至0.56元，14日股价更下探0.51元，遂将上述第二个缺口填补，由于跌势甚急，造成介于0.555元与0.56元间出现缺口。截至去年12月21日股价已经下跌至0.44元了，由于其每周及每月一杆图中的“动力”信号皆已进入负号界域，估计向下试0.27元的支撑点，将是中期目标。