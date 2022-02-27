要帮助国人累积退休储蓄，最直接的方法是提高公积金缴交率，这不是一个受欢迎的政策。调高缴交公积金的薪金顶限也是一个方法，但目前的顶限已经是6000元，比4680元的中位数收入高出许多。政府的做法是提高55岁以上会员的公积金缴交率。

生活费不断上涨，要维持生活素质，我们为退休准备的储蓄就得相应调整，保障国人退休生活的公积金基本存款（BRS）每年都提高。

公积金是一个容易挑动人们神经的课题，任何跟公积金有关的政策出炉，必然在民间引起热议。财政部长黄循财日前在2022年财政预算案声明中公布最新的调整后，社交媒体充斥“还我公积金”的留言。

其中一项调整，是在接下来五年把基本存款逐年调高3.5%，之前的增幅是每年3%。

若名下有房子，今年满55岁的公积金会员，要有9万6000元的基本存款，才可提出其余款项；明年满55岁者则提高到9万9400元；如果2027年才满55岁，到时公积金户头要有至少11万4100元才可提出其余款项。若名下没有房子，必须先拨出多一倍的全额存款（FRS）到退休户头，才可提出剩余的公积金储蓄。提高基本存款的额度，意味着可从公积金储蓄提出的现钱会缩水。存款额如果不达标，仅能提出象征式的5000元。

若按照3.5%的增幅，20年后才满55岁的会员，到时得有至少20万元的基本存款。难怪相对年轻的朋友群的反弹这么大。

我是公积金制度的拥护者，支持度也随着年龄增长而提高，或许正如一位比我年长的朋友所说，是因为年轻时看得到摸不到，现在开始闻到了。

有人希望政府能够斟酌情况，让有需要者提出公积金储蓄，但该如何酌情拿捏？

也有人认为，政府应该将公积金储蓄交由会员自行管理，不应该把人人都当做理财白痴。同理，我们也不能认为人人都会理财。受过高深教育的金融专才也有失误的时候，一不小心陷入杀猪盘，或是跌进网络安全陷阱，或是投资失利，都会有失去老本的风险。

万一从公积金提出的一大笔钱都被骗光，或是在赌场一铺清袋，到了晚年就难免得寻求援助了。每个人都应该为自己的生活负责，公积金是一个让大家都能履行责任的制度，确保大家有一笔基本存款，至少能让把所有可提出款项都蚀光的人，到了晚年不会成为社会的负担。

可考虑把公积金 从OA转到SA或RA

有能力者，可考虑把公积金储蓄从普通户头（OA）转到特别户头（SA）或退休户头（RA），除了可享有至少4%的利率之外，退休后每月领到的入息也会增加。如果年龄在55岁以下，可填补特别户头至目前的全额存款，已经55岁了则可填补退休户头至目前的超额存款（ERS）。

根据公积金局数据，将在2023年至2027年满55岁的公积金活跃会员当中，预计每10人中就有八人能存足基本存款，当他们年满65岁时，每个月可以领取接近1000元的入息；另外两成则须特别留意。

要帮助国人累积退休储蓄，最直接的方法是提高公积金缴交率，这不是一个受欢迎的政策。调高缴交公积金的薪金顶限也是一个方法，但目前的月入顶限已经是6000元，比4680元的收入中位数高出许多。

政府的做法是提高55岁以上会员的公积金缴交率。按照原有条例，一个人55岁以后，公积金缴交率便会逐步降低。政府在2019年宣布，逐步调高年龄在55岁到70岁国人的公积金缴交率，目的是在2030年让55岁到60岁的员工跟年轻同事一样得到37%的公积金，如此一来他们日后的每月退休提款，便可增加10%。

原定2021年提高的这个缴交率，因为疫情关系而延后至今年才推行，年龄介于55岁到65岁国人的公积金缴交率于年头提高了2个百分点，65岁至70岁雇员则提高1.5个百分点。

为帮助年长员工储蓄更多退休款额，财长在预算案声明中宣布，这个群体的雇主和雇员公积金缴交率将在2023年再度调高1.5至2个百分点，并都归入特别户头。年龄介于55岁至60岁以及65岁至70岁的公积金会员，雇主和雇员缴交率的增幅分别为0.5和1百分点；60岁至65岁之间则各为1百分点。

虽然说公积金缴交率提高等于加薪，但也意味着雇员可领回家的钱会跟着变少，这可能会让一些人不开心。以一个今年满55岁的员工为例子，假设月入保持在5000元，他今年可领回家的月薪会少50元，明年又再少50元。

然而换个角度想，把钱存在公积金特别户头收取至少4%利息，退休储蓄会以更快的速度增加，未尝不是一件好事。

对雇主来说，感觉可能会较痛。在响应政府号召聘用年长员工的同时，它们必须承担更高的人力成本，特别是近两年生意额锐减的中小企业，轻如羽毛的开支增加对它们都是沉重如山。

所幸的是，政府将继续为雇主提供为期一年的过渡性公积金抵消计划，这可抵消雇主缴交率一半的增幅。无论如何，商家的人力成本逐年增加是个不争的事实，加上其他成本也上升，节节攀高的物价接下来势必面对更多上涨压力。