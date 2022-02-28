创新平台来牵引 数码路上不彷徨

想数码连接公司部门，或寻找创新应用方案提升人工智能分析能力，却不知从何开始？由新加坡资讯通信媒体发展局（IMDA）推出的开放式创新平台（Open Innovation Platform ，简称OIP），云集了1万1000家科技公司，协助企业和公共机构与方案供应商对接，支持你迈向数码之路。

两个家族企业就通过OIP找到解决营业痛点的数码方案，提高效率和开拓商机。

一、接班人采新方案 中央库存数码化

在1970年代初创业的顺益集团（Soon Aik Group）有多达六间子公司，近年也收购不少区域公司，在新加坡、马来西亚、印度尼西亚、菲律宾、缅甸、 越南和澳大利亚等都有办事处。

从父亲梁进兴（FILTEC执行董事）手中接棒的第三代接班人之一梁文欣（23岁，子公司FILTEC市场与创新部主管）发现，集团收购公司的企业资源规划系统五花八门，没有一体化的系统。

例如，FILTEC为海事、能源、建筑等领域提供润滑油、发电机机件和电池等用品，业务和供应汽车零件、维修的子公司相辅相成，却没有中央连接系统。此外，很多流程还依赖人工，包括计算、包装、加工，没有效率，出错也在所难免。

梁文欣受访时说：“我们不知要从哪里开始、如何去解决这些问题，要重新整合也极具挑战性。幸亏加入OIP后有科技专家指引，我们才了解可以创建连接集团上下的应用程序接口（API），设立中央库存数码化管理，为海内外顾客提供更有效率的一站式服务。”

顺益集团FILTEC的梁文欣：中小企业可以利用政府的各种措施和资源、补助和津贴，针对营业痛点从小步开始数码化。（图／受访者提供）

各种措施资源 助企业数码化

短短四个月内，公司就在OIP的协助下，筛选出合适的科技公司，共商出数码方案，如今他们已进入最后的筹备阶段，很快就能投入使用。

梁文欣说：“中小企业面对成本和科技上的局限，但我们能利用政府的各种措施、培训课程、资源、补助和津贴，加速数码化。OIP就提供了可以信赖的资源，过程也很系统化，会根据运营目标一步步引导我们，制定出数码化的发展蓝图，让我们对数码转型更有信心。”

梁文欣说，他们的概念验证（proof of concept）已经出炉，初步证明科技方案的有效性。“我们希望看到成品，准备发给科技公司的奖金是8万元。这是物超所值的投资。”

公司正向新加坡企业发展局申请津贴，进一步降低开发科技方案的成本。

二、进阶科技方案 助公司提升服务

从法国香槟、美国微芯片到低温食品，本地规模最大的供应链和物流公司叶水福集团（YCH Group）都处理运送过。他们很早就采纳科技，包括使用无人机协助管理仓储，进行库存点算。

集团的第二代管理层叶立升（32岁，发展、创新与合作部主任）他们在2021年加入OIP，希望能寻找能结合人工智能和物联网科技的应用方案，例如加强无人机的摄像、影像的智能分析和鉴别功能，并将与客户接洽、确定和运送等服务的流程数码化和智能化，能做到即时回复和追踪，进一步提高服务效率。

叶立升说： “通过OIP，我们很快就和优秀的科技公司搭线，我们利用半天的时间，就在专家的协助下勾勒出理想的科技方案计划蓝图，专家也提出中立建议，指出盲点，如今我们正在概念验证的阶段，相信很快就能落实计划。”

叶水福集团的叶立升通过OIP，要采用人工智能和物联网科技，让协助仓储管理的无人机变得“更聪明”。（图／联合早报）

总商会与OIP携手合作 企业转型不走冤枉路

新加坡中华总商会目前拥有近160个商团会员和近5000名商号会员，网络涵盖超过4万间来自各行各业的中小企业和商界群体。总商会科技委员会主席黄建铭（珍宝餐饮集团总裁）表示，OIP是中立平台，信誉高并具备广大联络网，总商会与该平台合作，协助中小企业会员数码化更有效率，更有信心。

黄建铭说：“不同企业对数码化需求不尽相同，很多中小企业对如何开始茫无头绪，有的投资后却无法解决痛点，走了很多冤枉路，通过与OIP合作，能更快找到针对性的解决方案。”

总商会和OIP将举办工作坊，企业家们能在专家指导下找出业务痛点，探讨不同阶段可以善用的科技工具。已经数码化的企业也能在科技专家的协助下，找到业务突破创新的关键。

中华总商会科技委员会主席黄建铭说，数码化范围和应用很广，商会和OIP合作，要协助会员更针对性地解决问题。（图／受访者提供）

双渠道助企业数码化

新加坡资讯通信媒体发展局（IMDA）在2018年推出OIP，让有意数码化的中小企业或家族生意提出痛点，科技公司可根据痛点提出数码解决方案。一旦被采纳，科技公司将获得奖金。

平台已经为250个痛点寻找解决方案，奖金多达850万元。

OIP通过两个渠道协助中小企业：

执手牵引不知要从何开始的企业，通过咨询、共商、设计到落实四大步骤，明确地协助他们采用科技；

集中各种经过验证的创新解决方案，让企业快速搜索，立即应用。

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【本文由IMDA Open Innovation Platform呈献】