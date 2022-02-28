海峡时报指数 Straits Times Index

本栏于今年2月7日曾论及海峡时报指数的走势或将受到美国道琼斯工业指数拖累，因为道琼斯工业指数于今年1月5日一度上升至36952.65的历史高点，然而，却于每月一杆图形成了“主要转向”信号。何况其每日一杆图已经形成了一个“升锲形”，随时会有出其不意的暴跌，投资者应如履薄冰。上周一（21日）本栏再度提醒读者：由于美国道琼斯工业指数其每周一杆图中的“动力”信号随时会穿下“中性线”而进入负号界域。迄时势必影响本地指数，填补介于3373.04点与3366.48点及介于3290.29点与3249.59点的缺口也就顺理成章。不幸一语成谶，见报当天指数一度下试3417.89点，次日，指数跳空下试3394.79点，同时在介于3421.40点与3436.36点间留下缺口。23日指数进一步下探3371.99点，24日指数终于跳空直跌至3248.93点，遂将上述第一及第二个缺口填补，同时又在介于3363.17点与3393.00点间留下缺口；短期回扯指数或将尝试填补此缺口，过后重返跌势。毕竟介于3209.30点与3205.26点及介于3190.61点与3184.30点的缺口尚未被填补呢。