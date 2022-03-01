就财团Cuscaden Peak收购献议 报业控股22日召开特大与协议会议表决

新加坡报业控股（SPH）定在本月22日召开特别股东大会和协议会议，让股东就财团Cuscaden Peak提出的收购献议，投票表决。

独立财务顾问认为Cuscaden的献议“公平和合理”。报业控股独立董事根据独立财务顾问的意见，建议股东在特别股东大会和协议会议都投赞成票。

报业控股定于3月22日下午2时30分和2时45分，以电子方式召开特大和协议会议。公司昨天（2月28日）在新加坡交易所和公司网站分别发布了一份综合文件，内有会议通知和Cuscaden协议安排的细节。

召开特大的目的是让股东投票表决是否接受报业控股房地产投资信托（SPH REIT）的单位分配，股东接着将在协议会议决定是否接受Cuscaden的协议安排。

财团发言人、旅店置业（Hotel Properties）集团执行董事林先禄在一份声明中强调：“由于这两项决议是互为条件的，如果任何一项决议不获得通过，Cuscaden的协议安排将不会按计划进行。”

林先禄提醒，报业控股股东必须在3月19日的截止日期前，填妥并提交授权投票书，以确保投票是有效的。

信托单位分配的批准门槛是在特大得到超过50％的赞成票；Cuscaden的协议安排则须在协议会议得到超过50％的投票者投下逾75％的赞成票。

如果两项决议都得到股东投票通过，报业控股将向法庭申请批准有关协议安排。一旦得到法庭批准，股东可以选择接受Cuscaden献议的每股2.36元全现金，或每股1.602元现金，加上0.782股SPH REIT单位。

若其中一项决议不获得通过，报业控股将维持上市，Cuscaden在12个月内不得再向报业控股提出收购献议。

另外，如果所有股东选择全现金，交易完成后，Cuscaden将持有SPH REIT逾30％股权，因而有义务连带全面收购信托，收购价为每单位0.964元。

报业控股3月8日举行线上说明会

为了协助厘清股东的疑问，报业控股将在3月8日下午1时，举行一场线上说明会。股东须在3月5日下午1时前提交问题，公司将尽可能在线上回应股东提出的所有重大和相关问题。

由旅店置业、凯腾控股（CLA Real Estate Holdings），以及丰树产业集团（Mapletree Investments）子公司组成的Cuscaden Peak，去年10月首次宣布竞购报业控股非媒体业务，接着在11月调高出价，和吉宝企业（Keppel Corp）一较高下。

报业控股今年2月9日终止和吉宝签署的执行协议，并于14日得到法院批准，允许它取消与吉宝有关的协议会议。

报业控股昨天闭市报2.33元，涨0.43％；报业控股房地产投资信托闭市报0.96元，涨0.52％。