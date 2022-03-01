永科 AEM Holdgs

本栏于去年10月8日曾论及这只股票截至去年9月20日已经上升至4.32元，即将形成了一个“头肩形”的右肩。当时股价为3.90元左右，10月14日股价上升至4.08元，19日更上升至4.16元。11月5日股价竟跳空上升至4.29元，遂在介于4.17元与4.13元间留下缺口。11月10日股价回落至4.15元，旋将此缺口的大部分填补。次日，股价跳空上升至4.38元，又在介于4.25元与4.19元间留下缺口。11月12日股价骤然上升至4.80元，突破了位于4.72元的阻力点，造成上述的“头肩形”立即失效，同时又在介于4.40元与4.38元间留下缺口。截至12月14日股价已经上升至5.37元，遂于该周每周一杆以“转向”信号为一个五波升势画下句号，随后缓缓回落。今年2月1日股价跳空下试4.50元，造成介于4.63元与4.68元间留下缺口。14日股价更下试4.22元，又在介于4.47元与4.52元间留下缺口。2月24日股价终于下探3.95元，短期回扯，股价或将填补上述第五及第四个缺口；不过，一旦跌穿位于3.86元的支撑点，股价当尝试位于3.28元的重大支撑点了。