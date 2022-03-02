专家：对房地产公司 SPAC并购兴趣料不大

特殊目的收购公司（SPAC）近期在本地崛起，虽然SPAC可以展开任何收购，但日前出席一个论坛的专家基本上认为，SPAC对房地产公司的兴趣预料不大。

第三届“丰树—新大房地产论坛”（Mapletree-SMU Real Estate Forum）日前举行，论坛题目是“房地产公司适合通过SPAC挂牌上市吗？”

新加坡交易所（SGX）全球业务发起和拓展部股权资本市场总监陈和烽在参与讨论时说，有些行业有某些特性，最适合或最能够从通过SPAC上市的途径受益，而最能从SPAC并购受益的，是具高增长潜能的公司。

他认为，传统的房地产行业，可能不是SPAC寻找收购目标的自然领域，SPAC的并购目标，通常是在科技、消费科技、医疗科技领域。

他表示，“可能会有一些并购目标是在房地产领域，但是否会有很多，我并不确定。”

瑞士银行（UBS）董事经理兼东南亚区全球投资银行（消费、医疗保健、房地产与酒店及休闲行业组）主管英得兰·坦那（Indran Thana）对此表示同意。

他说：“SPAC之所以要有保荐商，并且支付保荐商优惠股等，就是要保荐商帮忙在估值较隐暗的地带导航。传统的房地产业务的估值并非很不透明，因此，支付优惠股来寻找这类目标，从经济角度来说并不合理。”

他指出，至少从目前的SPAC热潮来看，房地产行业是最少有公司被SPAC并购的领域，房地产科技在新经济是一个比较慢的领域，话虽如此，比起以前，现在已有较多以房地产为导向的公司通过SPAC上市，例如CBRE和Opendoor公司。若是说在裕廊的工业房地产，大概就不适合SPAC。

安理国际律师事务所（Allen & Overy）合伙人骆莹玫也表示，在这个领域，SPAC所并购的多数是房地产科技公司。

她说：“你不会想到并购目标的硬资产部分，因为市场能有效地为房地产资产估值。”

她认为，可能包括在并购目标的，或许是房地产领域某个高增长的部分。