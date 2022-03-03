祥发控股 CFM Holdings

这只股票自2004年元月16日上升至0.32元后，就进入三大波下调走势。2006年8月18日股价下试0.042元完成了A大波，随后回扯至2007年4月18日的0.16元，此为B大波，旋进入具五波走势的C大波跌势。2010年2月17日股价下跌至0.035元结束了第（1）波，随即回扯至同年11月29日的0.078元，并于其每周一杆图以“主要转向”信号完成了第（2）波。2016年7月29日股价下试0.013元结束了第（3）波，接着回扯至2018年元月18日的0.045元，此为第（4）波。2019年8月15日股价下探0.01元，且于其每月一杆图以“主要转向”信号完成了第（5）波，遂止跌回升，同时形成一个升势“斜向交叉”。2020年9月7日股价上升至0.057元结束了图中的第（二）点，旋向下回扯至2021年3月11日的0.026元，此为第（三）点。同年6月11日股价骤升至0.38元完成了第（四）点，今年元月25日股价下探0.072元，并于当天以“转向”信号结束了第（五）点。估计股价已经进入升势，一旦突破位于0.26元的阻力线，股价将挑战0.38元的价位了。