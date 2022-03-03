不向女佣收费夫妻开设良心中介

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近年愈来愈多人创业的目的不只是为了盈利，而是希望能为社会的特定群体或环境尽一分力，发挥影响力。

本系列邀请三个来自不同领域的创办人，分享他们创业是希望为社会带来哪些改变。

社企力·共善益

系列

不扣除女佣工资也不收取安置费，夫妇档一反市场常态，以创新的商业模式经营女佣介绍所，立志成为一家良心企业。

设立于2016年的社会企业We Are Caring由本萨登（David Bensadon，38岁）和妻子阿马多（Jinky Amador，37岁）创办。秉着不向女佣收取佣金的原则，这家女佣介绍所的收入来源主要来自两个方面，一是帮雇主和女佣牵线的介绍费，二是处理手续的服务费，两项都由雇主承担。

法国籍的本萨登在2014年于法国大学修读工商管理硕士时，通过一项学生交流计划来到新加坡国立大学浸濡。这个学习经历让他对本地社会有更深层的了解，也激起他想要做出改变的动力。于是，他卖掉在巴黎的房子，筹集5万元本金到我国创业。

本萨登之前在法国从事老年护理工作，当年来新加坡是想要了解本地人如何照顾家中年长者。他发现，不少本地家庭依靠外籍女佣照顾老人，但聘请女佣的过程存在一些问题。

本萨登接受《联合早报》访问时说：“许多女佣介绍所在收费上不够透明，雇主不清楚支付的钱用在哪里，也不了解为何要支付数千元的‘海外开销费’给中介。”

他透露，本地女佣介绍所可扣除最多两个月的工资作为服务费，一般上相当于1300元。一些中介还会另外向女佣收取安置费。

此外，这个行业在营运上相当传统，大部分程序都是纸质处理，收费方面也欠缺透明度。据了解，本地有多达1000家女佣介绍所。

本萨登也观察到，一些中介公司会要求雇主到介绍所应征女佣，并有经纪人在场卖力“推销”，希望双方尽快达成交易。这可能让雇主基于压力而匆匆做决定。

雇主自行安排面试女佣

各种收费网站列明

有别于一般传统中介公司，本萨登夫妇开的女佣介绍所在运作上大量采纳科技，它在网站上展示介绍女佣的视频、照片和工作记录，让雇主进行第一轮筛选，不收取任何费用。

如果雇主想要进一步联络女佣，可付费在30天内使用系统资料，获取女佣的联络以及了解前雇主对她们的反馈，并且自行安排面试。若雇主确定女佣后，可另外支付服务费等，由公司帮忙办理手续。这种种费用都一一列明在公司网站上，收费完全透明化。

本萨登指出，雇主可直接安排女佣到家中面试，这样一来，他们能够更自在地介绍工作，女佣也可实地了解工作环境。他说：“当双方都同意工作条件后，我们会在线上办理整个聘雇过程，索取电子签名。这个过程方便并符合规范，雇主无需到办公室走一趟。”

这家公司的系统也与SingPass系统相连接，让雇主保障个人资料。

2020年，冠病疫情导致国际边境受到管制，来到我国的女佣有限，并必须遵守隔离和进行检测等防疫条例，给中介公司带来挑战。令人庆幸的是，这家中介很早就拥抱数码化，可迅速做出调整，在线上办理所需的手续。

不向女佣收取佣金在市场上不常见，难怪许多女佣不敢置信，担心受骗。有雇主也对不扣除女佣工资的做法提出质疑，认为这可能促使女佣更轻易跳槽。

不过，本萨登认为，这个聘雇模式不采取强迫手段，并确保女佣每月拿到工资，让她们有工作的动力。根据人力部的数据，该公司有58％的女佣为同个雇主工作超过一年，比率高于约49％的市场平均水平。

在赢得不少女佣和客户的口碑和推荐下，公司业务渐渐步上轨道。客户数目去年同比增加50％至920人，今年预计进一步增加至1500人。公司旗下的女佣网络多达1万人，至今成功配对超过4000份工作。

公司也是“雇主须知课程”计划下受人力部认可的培训业者，为首次聘请或频频更换女佣的雇主提供培训，灌输关于情绪管理和工作安全等知识。

对于公司取得的成就，本萨登说：“我们很高兴采纳合乎道德的商业模式，并证明这个模式在财务上是可持续的，也有助于让雇主和女佣建立更好且更持久的合作关系。”

开发手机应用

计划提供线上培训

公司今年获得星展银行基金会（DBS Foundation）的资助，用于开发手机应用，为雇主和女佣提供更大便利。公司也计划通过应用提供线上培训，帮助外籍员工提升技能。

迈向国际化是公司接下来的发展策略之一。本萨登透露，今年将在香港开设首家海外子公司，把这个无债务的聘雇模式拓展至更多市场。

（三之一）