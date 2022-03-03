受农历新年及俄乌局势影响 我国2月PMI扩张速度放缓

受农历新年假日和俄乌紧张局势影响，我国整体制造业和电子业的扩张速度连续第二个月放缓，制造业今年2月的扩张幅度为18个月来最小。

经济师提醒，若俄乌冲突危机进一步升温，影响全球经济增长，我国制造业或面临萎缩风险，今年经济增长3％至5％的预测也存在更大的下行风险。

新加坡采购与物流管理学院（SIPMM）昨天（3月2日）发布最新的采购经理指数（PMI）数据显示，我国整体制造业PMI连续扩张20个月，在2月份为50.2，比前一个月下跌0.4，跌幅为近两年来最大。电子业PMI也下滑0.3至50.5。

PMI在50以上意味着经济业处于扩张状态，50点以下则反映萎缩状态。

报告指出，2月份的制造业PMI增长进一步放缓，主要是因为新订单、新出口、工厂产出和就业的增速放慢。库存连续21个月扩张后，在2月份转为萎缩。

新加坡采购与物流管理学院副总裁傅慧玲在报告中说，2月份的农历新年假日加上天数较少，导致该月PMI下跌。俄乌战事导致供应中断，再加上面对通货膨胀问题，令制造商对成本压力的担忧加剧，这冲击了制造业者早前持有的谨慎乐观态度。

报告指出，在成本压力不断上升之际，投入品价格已连续19个月扩张。

除了农历新年假日，华侨银行首席经济师林秀心认为，不断升温的地缘政治的不确定因素，如俄乌紧张局势也是制造业和电子业PMI放缓的原因。

她说，投入品价格持续上涨，反映成本继续受压，部分原因是大宗商品价格上涨和全球面对供应链瓶颈问题，而库存转为萎缩意味着订单量放缓以及业者变得更谨慎。

星展集团经济师谢光威接受《联合早报》访问时说：“我国制造业的迅速扩张步伐是不可持续的，因为全球需求正常化及中国经济放缓。”他预测，我国制造业PMI下来将处于接近50点荣枯线。“如果乌克兰危机进一步加剧，影响全球经济增长，那么我国制造业可能会陷入萎缩。”

林秀心指出，电子业的产出指标已回落至50，意味着电子业的增长势头可能会在未来几个月减弱，主要原因是俄乌地区的冲突或影响乌克兰的氖气出口，进而加剧晶片短缺问题。

乌克兰为全球市场供应约七成氖气，当地敖德萨（Odessa）有一家公司供应全球65％氖气。氖气用来把精细电路图案蚀刻在硅晶圆（silicon wafer）上。

林秀心说，我国制造业和电子业已在今年第一季趋缓，加上俄乌冲突带来的地缘政治不确定因素，我国今年经济增长3％至5％的预测将面临更大下行风险。

大华银行经济师颜圣充则对我国制造业前景持乐观态度，预计今年全年维持平均增长4％。不过，考虑到油价上涨及地缘政治因素，他认为供应中断可能在近期内带来通胀风险。