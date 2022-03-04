戴森将在全球招聘2000多名工程师与数码专才

科技公司戴森（Dyson）将招聘2000多名工程师和数码专才，以支持公司在全球的拓展。

下来几周将宣布新加坡招聘细节

这项招聘计划包括新加坡在内，公司下来几周将宣布新加坡招聘活动的更多细节。另外，它在圣占姆士发电厂（St James Power Station）设立的全球总部大楼也预计下来几周正式开幕。

总部位于新加坡的戴森公司周四早上发布文告宣布这项招聘计划，并表示这是公司2020年宣布27亿5000万英镑（约50亿新元）投资计划中的最大规模招聘活动。

根据文告，戴森公司在全球有约3250名工程师和科学家。它要填补的工作职位跨越各个层面，包括电子、声学、设计工程、机器学习、软件、自动化和材料等崭新领域。

除了新加坡，公司将在英国、马来西亚和菲律宾展开招聘活动，包括计划在马来西亚和菲律宾招聘约300人。

今年将投资6亿英镑提升技术设施和实验室

公司也表示，它今年将投资6亿英镑，用于提升技术、设施和实验室等。

戴森创始人兼首席工程师詹姆斯·戴森（James Dyson）说：“我们喜欢以‘错误’方式看待问题，并开创我们自己的解决方案。这使得我们能持续成功和增长。为了继续这一令人兴奋的旅程，我们需要最优秀的工程师和数码专才加入我们的团队。”

另一方面，戴森公司宣布公司去年业绩。尽管面临疫情和全球晶片短缺所带来的挑战，该公司去年营收仍增长5％至60亿英镑，息税折摊前盈利（EBITDA）增长16％至15亿英镑。

它也说，公司去年在美洲地区的护发产品销售额增长57％，亚太地区直接面向客户的零售额增长34％。公司去年也生产了第1亿个数码马达。这个数码马达的转动速度比第一级方程式跑车引擎快了四倍左右，是戴森无绳吸尘机和Supersonic吹风筒的核心技术所在。

戴森公司总裁克鲁格（Roland Krueger）说：“2021年对戴森公司来说，是非常好的一年。尽管全球形势因疫情和全球晶片短缺而充满挑战，我们的业绩证明员工能齐心协力地完成任务。我们强劲的财务业绩凸显了我们成功地实施战略，成为全球领先的科技公司。”

在这个成功基础上，克鲁格表示，公司将继续推动研发新技术，投资在设备和实验室上，并希望有更多人才加入公司。