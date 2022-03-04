AF 环球 AF Global

这只股票于2009年3月10日下跌至0.043元并于每月一杆图以“主要转向”信号进入三大波向上回扯，而期间A大波又具三波。2010年元月12日股价上升至0.149元，随即于当天以“转向”信号完成了（a）波，过后回扯至2011年3月16日的0.082元又于当天以“主要转向”信号结束了（b）波。2015年元月22日股价上升至0.25元，不但完成了（c）波，同时也为A大波画下句号，接着进入B大波下调，而此B大波又具三波走势。2016年10月10日股价下跌至0.106元，且于每周一杆图以“主要转向”信号结束了（A）波，过后回扯至2017年11月8日的0.17元，此为（B）波；旋进入具三波的（C）波跌势。2018年12月6日股价下滑至0.097元完成了a波，接着回扯至2019年6月17日的0.16元结束了b波。2020年11月23日股价终于下探0.06元，并于当天以“主要转向”信号完成了c波，同时于每月一杆图以“转向”信号结束了（c）波，且为B大波画下句号旋进入上升走势。2021年6月15日股价已经上升至0.126元完成了上图中的第（二）点，因此，估计股价目前正处第(三)点回扯,一旦结束，股价当重返升势并当突破0.126元的阻力点，扬长而去。