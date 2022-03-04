陈旭年宅第成功售出 买家为印尼富商林益洲家族公司

列为国家保留古迹的“陈旭年宅第”（House of Tan Yeok Nee）以邀请买家出价方式成功脱售，买方是与印度尼西亚富商林益洲（Bachtiar Karim）家族有关的公司。

这项目的销售活动由第一太平戴维斯（Savills）负责。公司投资与资本市场部高级董事叶慧宜受询时透露，这个项目引起三到五个买方的兴趣，最终成交价稍微低于9200万元的预示价。这项交易预计在今年5月完成。

建于1882年的陈旭年宅第位于克里门梭道（Clemenceau Ave）和槟榔路（Penang Road）交界处之间，它是19世纪四大潮州头家豪宅硕果仅存的一栋，见证了潮州富商在殖民地时代所享有的社会地位。

这座建筑所处的永久地契地段面积为2万6321平方英尺，分层楼面面积为5万8480平方英尺，目前出租给一间国际教育学院。业主是鹏瑞利集团有限公司（Perennial Holdings）和Charles Quay International，这两家公司各拥有这座建筑的一半股权。

林益洲是全球第二大棕榈油业春金集团（Musim Mas）的执行主席兼集团总裁。他早前曾以他和妻子关艳冰创立的林氏家族基金名义，提供20万元的奖励金给去年底荣获世界羽球锦标赛冠军的我国羽将骆建佑，表扬他的拼搏精神。

针对这项交易，林益洲的儿子林志豪在文告中说：“陈旭年宅第是具永恒价值的地标资产。我们的家族希望向这段悠久和珍贵的历史致敬，目前正在探讨各项投资策略，让新一代欣赏这座令人惊叹的保留建筑。”

这座建筑曾在2018年尝试出售，预示价为9300万元，可是无人问津。