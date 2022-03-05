丰树北亚信托 Maple North Asia Commercial Trust

本栏于去年11月6日曾论及这只股票在10月25日结束了一个升势“斜向交叉”的第（五）点。若以图中第（三）及第（四）点价差的1.618倍，计自第（五）点，可测得短期目标为1.09元。当时股价为1.01元左右。见报当天股价虽然一度下滑至0.98元，可是却没有改变其上升的渠道。11月24日股价上升至1.06元，次日，再试此价位未果，旋出现回扯。同年12月2日股价回落至0.99元完成了一个更大型升势“斜向交叉”的第（III）点。12月27日股价升试1.11元完成了上述位于1.09元的基本目标。今年元月3日股价跳空直试1.15元结束了图中的第（IV）点，遂在介于1.13元与1.11元间留下缺口；元月4日股价回落至1.08元立即将此缺口填补。2月8日股价下试1.06元结束了图中的（a）波，过后回扯至2月10日的1.12元，此为（b）波。2月24日股价下探1.03元完成了（c）波，同时为第（V）点画下句号。若以图中第（III）与第（IV）点价差，计自1.03元，可测得基本目标为1.19元了。