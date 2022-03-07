海峡时报指数 Straits Times Index

本栏于上周一（2月28日）曾论及指数短期回扯或将尝试填补介于3363.17点与3393.00点的缺口，过后重返跌势。毕竟介于3209.30点与3205.26点及介于3190.61点与3184.30点的缺口尚未被填补。当时指数为3294.47点左右。见报当天指数一度下试3214.93点，3月1日指数跳空上升至3288.38点，由于升势甚急，造成介于3260.96点与3242.24点间出现缺口。2日指数下滑至3243.94点，随即将上述第四个缺口的大部分填补。3日指数骤然上升至3273.99点，又在介于3253.65点与3244.40点间留下缺口。4日指数进一步下试3207.83点，旋将上述第二个缺口的一部分填补。由于指数在2月底以3242.24点闭市，较前一个月月底闭市的3249.59点来得低，遂于其每月一杆图中出现“转向”信号；因此，短期回扯能否填补上述第一个缺口，就显得更为关键了。何况每周一杆图中指数自去年4月30日从3237.23点上升至2月17日的3466.23点，而期间其“动力”信号却从0.72097下降至今年2月17日的0.23976，凸显其“动力”信号在指数上升过程已经日渐式微。因此，填补上述第二及第三个缺口也就更为紧逼。