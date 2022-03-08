分析师：2月份新私宅销量环比料减四分一

农历新年期间的销量一般较少，所以发展商延后推出新项目，影响了2月销量。去年12月出台的降温措施也持续影响销量，乌克兰战事则带来一些不确定因素。 ——合登房产集团研究部主管李思德

由于碰上农历新年淡季，少了大型项目，库存减少，以及受俄乌紧张局势影响，今年2月份的新私宅销量预料环比减少逾四分之一。

博纳产业（Propnex）整理市区重建局房地产资讯系统（Realis）的初步预估数据显示，不包括执行共管公寓（EC），2月份的新私宅销量环比下跌27.2％至490个单位。若与去年同期相比，销量跌24％。

以地区来看，代表中档私宅的其他中央区（RCR）私宅最受欢迎，有253个单位售出。代表大众化私宅的中央区以外（OCR）和代表高档私宅的核心中央区（CCR）的销量，分别为144个和93个单位。

Royal Hallmark是2月份唯一推出的新私宅项目，共有32个单位。该永久地契项目位于其他中央区，开盘首个周末卖出10个单位。

博纳产业研究与内容主管黄秀莹说：“2月销量放缓的主要原因是少了新的大型项目，以及郊区未售出的私宅库存迅速减少，城市边缘的私宅库存也在一定程度上减少。”

截至去年第四季，其他中央区和中央区以外未卖出的私宅库存分别为4306个和3972个单位，历来最低水平。

黄秀莹指出，随着越来越多现有项目的单位售出，买家可能会在评估单位规模和价格后发现这些剩余的库存单位并不适合他们。这种情况或持续下去，且可能会影响销量，直到其他中央区和中央区以外有更多单位推出为止。

合登房产集团（Huttons Asia）研究部主管李思德接受《联合早报》访问时说，农历新年期间的销量一般较少，所以发展商延后推出新项目，影响了该月销量。“去年12月出台的降温措施也持续影响销量，乌克兰战事则带来一些不确定因素。”

黄秀莹也说，核心中央区的销量跌至93个单位的一年新低，或许是受到降温措施影响。该地区往往吸引投资者和外国买家，他们受到额外买方印花税（ABSD）调高的更大影响。

李思德认为，乌克兰局势会在短期内带来一些不确定因素。“乌克兰战局可能会对供应链产生溢出效应。油价上涨则会给经济增长带来压力。”

ERA产业研究咨询部主管麦俊荣受访时指出，两国的政治紧张局势，已令许多房地产市场的参与者采取观望态度。