V3集团将重组成三核心板块 并与KKR开拓保健与高档饮食业务

我国企业家沈财福创办的V3集团（V3 Group）将重组成三大核心业务板块，并与私募股权投资公司KKR携手在亚洲及全球开拓保健与高档饮食业务。

V3集团日后将分成三个业务单位，分别是V3 Brands、V3 Capital以及V3 Assets。

当中，V3 Brands会与集团显著股东KKR携手，专注在保健和高档饮食领域投资及开创品牌。

集团子公司V3 Brands Asia经营保健产品业务傲胜（OSIM），于上月28日申请在香港交易所主板首次公开售股（IPO）。

另外，V3 Brands持有的品牌包括保健品利维喜（LAC）和店面装配商Futuristic Store Fixtures等，旗下经营豪华餐饮业务的V3 Gourmet持有的品牌包括TWG Tea和Bacha Coffee等。

沈财富说，尽管全球疫情持续，集团旗下品牌和企业去年表现良好，展现了增长潜力和韧性。

成立核心业务单位将进一步完善集团建立业务的方式，更加专注及更灵活地追求增长。

他说：“我有信心这次重组将进一步提升集团的创新、增长和执行能力。我们要实现愿景，为利益相关者创造可扩展和可持续价值。”

KKR公司合伙人何良泉（Jaka Prasetya）说：“我们坚信亚洲消费板块持续增长。这次重组将进一步增强集团在亚洲及其他地区建立品牌并掌握机遇的能力。”

另一方面，V3 Capital将在全球市场发掘主题投资机会，为集团创造价值和创新。

V3 Assets则投资于房地产资产和综合医疗保健服务领域，它也是鹏瑞利集团有限公司（Perennial Holdings）的显著股东。