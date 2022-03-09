道琼斯工业指数 Dow Jones Index

美国道琼斯工业指数自2020年3月23日下调至18213.65点后，重返升势，同时屡创新高。去年8月16日指数上升至35631.19点，随即于该周以“主要转向”信号完成了左图中跌势“斜向交叉”中的第（一）点，接着缓缓下调至同年9月20日的33613.03点，并于该周每周一杆图以“转向”信号为第（二）点画下句号。11月8日指数上升至36565.73点，又于该周每周一杆图以“转向”信号结束了第（三）点；过后迅速回扯至12月1日的34006.98点，此为第（四）点。经过反复，指数终于在今年元月5日的36952.65点以“主要转向”信号完成了第（五）点，随后迅速滑落，同时渐渐形成一个“头肩形”。元月24日指数下探33150.33点，且于于当天以“转向”信号止跌回升。2月9日指数回升至35824.28点，随即完成了“右肩”，接着迅速滑落并跌穿位于32724.24点的颈线，过后出现回扯。估计指数或将填补介于34858.47点与34934.27点间的缺口以完成“复式”右肩后，重返跌势。若以左图中“头肩形”的高，计自上述的32724.24点，可测得基本目标为29296.08点。