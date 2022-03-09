《理财万事通》第137集：房地产代币化的时代来了！

长期以来，投资者对房地产投资情有独钟，由于这个事实，住宅和商业房地产投资的好处似乎只为高收入个人、家庭和公司保留，但最近引起市场关注的“房地产代币化”就大大降低投资门槛，让投资者喜出望外。

本期《理财万事通》邀请了华文媒体集团《联合早报》财经新闻记者周岳翔，跟大家一起讨论房地产资产的代币化的好处，以及它的运作方式。

本期内容（在播放器中点击书签，就能跳至对应的章节）：

00:52 什么是“房地产代币化”？

2:00 房地产代币化对散户来说有什么好处？

02:44 房地产代币化和REITs有什么不同？

03:44 新加坡投资者可通过什么管道投资外国的房地产？

05:24 投资前要注意什么？

延伸阅读《联合早报》理财锦囊专栏：《房地产代币小钱也可买大楼》

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