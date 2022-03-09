《理财万事通》第137集：房地产代币化的时代来了！

图 /
林玲莉

编导 /
翁铭芯

发布 / 2022年3月9日 3:16 PM

“房地产代币化”大大降低房地产投资的门槛，让投资者喜出望外。用听的，了解更多！
“房地产代币化”大大降低房地产投资的门槛，让投资者喜出望外。用听的，了解更多！

字体大小:

长期以来，投资者对房地产投资情有独钟，由于这个事实，住宅和商业房地产投资的好处似乎只为高收入个人、家庭和公司保留，但最近引起市场关注的“房地产代币化”就大大降低投资门槛，让投资者喜出望外。

本期《理财万事通》邀请了华文媒体集团《联合早报》财经新闻记者周岳翔，跟大家一起讨论房地产资产的代币化的好处，以及它的运作方式。

本期内容（在播放器中点击书签，就能跳至对应的章节）：

  • 00:52 什么是“房地产代币化”？
  • 2:00 房地产代币化对散户来说有什么好处？
  • 02:44 房地产代币化和REITs有什么不同？
  • 03:44 新加坡投资者可通过什么管道投资外国的房地产？
  • 05:24 投资前要注意什么？

延伸阅读《联合早报》理财锦囊专栏：《房地产代币小钱也可买大楼》

关注《理财万事通》播客：

《理财万事通》播客每期为你提供你最需要知道的理财与财经知识。本节目由新加坡96.3好FM DJ王德明主持，《联合早报》财经专栏记者将在节目上与你分享既专业又易懂的财经知识。

LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息

热词

更多精彩内容