技能创前程行业领头羊计划 协助企业转型前进

“技能创前程行业领头羊计划”（SkillsFuture Queen Bee programme，简称领头羊计划） 安排领域佼佼者与中小企业分享营业心得，企业也将有培训专家指引，让人才培训跟上硬件提升。且看两个家族企业如何在参加课程后扩展业务和增加营收。

企业一 合利发波波鱼丸 成功把网客变顾客

上网点击的上千人，下单的却没几个，问题究竟出在哪里？

出产著名品牌波波鱼丸的合利发，在2020年疫情期间设立了电子商务部，希望在网销平台开路。

不过，业务发展总监洪锦辉（38岁）发现，公司网站专页的点击率还不错，可是购买的人却没几个，令他们很苦恼。

负责电子商务的温伟翔（34岁，助理业务发展经理）受访时说：“我们不熟悉网销的运作，不知道究竟是产品选择不好，还是订购过程、价格、运送有问题。”

温伟翔说，他们得知有领头羊计划后，在去年11月报名参加课程，向电商虾皮（Shopee）拜师学艺。

“我们学会调整最低消费额或优惠固本等促销，测试最能提升网客转换率（conversion rate）的方案，吸引更多人下单。我们也发现网客喜欢多样化选择，就加入不同的网上超市，例如RedMart、虾皮，接触更多顾客。”

温伟翔说，鱼丸、肉丸都是小额消费，要吸引网客达到能享免费送货的最低消费是一大挑战。“我们就携手一些公司如Penang Culture、百胜厨（Prima Taste）推出配套，顾客只要点击配套，就能买齐火锅配料和汤底。”

这些策略果然叩开网购平台的大门，网客转换率从不到1％，提升到高达4％，比较一般转换率为2％到5％，可说是成绩不俗。公司也利用面簿、IG和直播，接触更广大的顾客群。

自动化＋提升技能 巴刹摊变现代工厂

合利发波波鱼丸采用数码化机器，提升制作和生产效率。（图／ 受访者提供）

合利发原本是洪锦辉的祖母郑亚凤的家庭生意，她为养活10个孩子，在中峇鲁路组屋制作酿豆腐，拿到巴刹摊售卖。

生意过后由郑亚凤的儿子洪炎华和女儿洪宝华接手，如今它在班丹环道（Pandan Loop）的四层楼工厂雇有200多人，业务也扩展到中国和马来西亚。

温伟翔说，工厂已转为自动化，从储存、加工和包装都使用机器。每次引进新机器，公司都会培训员工掌握新技能，确保技能跟上硬件。

“机器提高了生产力和效率，也要靠人操作。过去我们要将煮鱼丸的水送给小贩熬汤底，要用多达四个人，半小时才包出100包。现在只需一人操作机器，省了很多功夫。”

重视人力培训 可获津贴高达90％

温伟翔（右）和同事陈勤卫提升技能后，职务更灵活、多元化。（图／ 新报业媒体）

洪锦辉说，合利发重视培训，员工也通过职场学习蓝图发展（Workplace Learning Blueprint Development）更清楚职务范畴，配合技能提升，工作更具弹性。

负责出口业务的温伟翔在疫情期间无法出差，就接受培训，兼顾网络行销。“一些同事在提升技能后，从接待员转到生产策划，行政人员成为人事部执行级人员。”他说，健全的培训体系也吸引了四名新人加入公司。

温伟翔透露：“很多课程有津贴，比如‘领头羊计划’的课程收费原本是两人3000元，但在津贴后只需要付300元，就能有更多同事去参加。”

中小企业的培训补助津贴包括 “技能创前程企业补助”（SkillsFuture Enterprise Credit）。符合条件的公司可一次过获得1万元补助津贴，很多课程津贴也多达90％，减轻公司的培训负担。

企业二 KKPL五金贸易 新点子推高网销

行业领头羊计划的课程启发他打破思维框架，扩展网销。

高档橱柜五金贸易公司K-创私人有限公司（Koncept Kreation，简称KKPL）的总经理张豪祥（30岁）及其团队，在去年九月参加了由家具品牌Commune主导的领头羊计划课程。

通过一对一交流、小组讨论和大师班，他们与行家、技能经理讨论了营业痛点，也从各种成功和失败经验中获得启发和借鉴。

张豪祥受访时说，更重要的是，课程刺激公司去创新，动脑筋做新尝试，也学到很多技巧。

“例如，过去我们在电商平台上只卖简单安装的衣柜配件，因为担心厨房柜会有尺寸和安装问题。后来，受到课程启发，我们勇敢加入厨房柜和相关产品，没想到反应出乎意料的好，尤其是厨柜拉篮和配件销量特好。”

培训课程启发公司做出新尝试，在电商平台上推出厨房柜。（图／ 新报业媒体）

公司的网销营收节节上升，从2019年总营收的10％，增加到去年的35％，战绩令人鼓舞。

“主管们也学会使用新工具协助工作，例如利用软件一次过更新不同网销平台的资料、利用货车追踪器联络司机，工作管理和日常运作更加有效率。”

打响品牌名气 带来连锁效应

家族企业一再攀登新高峰，秘诀是齐心协力，也引进适当人才，不断培训创新。右起：张豪祥、孙慧倪、张允聪、创办人陈亚坤和张莹敏。（图／ 新报业媒体）

KKPL是张豪祥的舅舅陈亚坤先生在2014年创业，原本只有五个家人经营。它在2016年就走进网络和社交媒体，在2019年更改变企业对企业（B2B）的模式，入驻电商平台，直接卖产品给消费者。

如今公司客户群不限于家具木工公司、装修设计公司与建筑师事务所，业务也逐渐扩展到马来西亚和泰国。公司拥有高档外国品牌的独家代理权，也曾参与滨海盛景豪苑（Marina One Residences）和双景岭（Duo Residences）著名建筑的工程。

张豪祥从别人的成功经验中，认识公司品牌的重要性，“更多人认识KKPL品牌，会有更好的口碑和信心，吸引更多木匠和设计师采用我们旗下代理及创造的家具五金。”

培训栽培人才 家族企业更进步

KKPL总经理张豪祥确保公司里人人都有提升和培训的机会，加强公司的竞争力。（图／ 新报业媒体）

张豪祥说，公司已委派他的弟弟张允聪负责运作与策划，确保15人的团队中，人人都有培训提升的机会。“我们的工厂助手在培训后，就晋升为销售执行人员。”

公司参与的课程包括新技能资格课程（WSQ）下的设计思维课程、商业洽谈技巧课程和家具领域指导。

“作为家族企业，我们的人手和资源有限，保留和培育人才非常重要。我们也把眼光放得更远，只要是合适的人才都能加入我们。”张豪祥的妹妹张莹敏也负责网络商务相关的计划。

领头羊计划 三方面支持企业

“技能创前程行业领头羊计划”由经验丰富的业者开课，传授经营心得和技能，导师包括虾皮、Commune、广惠肇留医院、保诚保险和昇菘超市等。

参与计划的中小企业，将获得三方面的支持：

培训经理会协助企业了解技能发展需求，策划出培训蓝图，也会推荐适合的资源和课程。

获得工作和技能资源的指导，并通过各种辅助和津贴支持企业的技能发展计划。

加入支持网络，与同行互享培训心得，落实时更加得心应手。

要了解更多详情，请上网：go.gov.sg/SkillsfutureQueenBee

老板们也可以通过网页查看技能创前程有哪些合适的计划：www.enterprisejobskills.gov.sg

了解技能创前程企业补助详情，请上网：go.gov.sg/SkillsfutureEnterpriseCredit



【本文由SkillsFuture呈献】